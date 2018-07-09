Тюремники почали носити відеореєстратори – Мін’юст

Як розповів заступник міністра юстиції, забезпечено використання персоналом кожної установи носіння портативних відеореєстраторів.

“Загалом в установах впроваджено 411 портативних відеореєстраторів, які використовуються персоналом установ під час несення служби, що в середньому складає 3 відеореєстратора на одну установу”, — уточнив посадовець.

Чернишов додав, що за допомогою портативних відеореєстраторів зафіксовано 1271 випадок противоправних дій з боку засуджених та інших осіб.

Як повідомляв УНН, на сьогодні у 131 установі виконання покарань Державної кримінально-виконавчої служби встановлено 2118 камер відеоспостережень, які передають інформацію на центри відеомоніторингу міжрегіональних управлінь ДКВС.