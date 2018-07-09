Тюремники почали носити відеореєстратори – Мін’юст
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. Персонал установ виконання покарань Державної кримінально-виконавчої служби застосовує портативні відеореєстратори для контролю поведінки засуджених і фіксації порушень режиму тримання. Про це повідомив УНН заступник міністра юстиції України Денис Чернишов.
Як розповів заступник міністра юстиції, забезпечено використання персоналом кожної установи носіння портативних відеореєстраторів.
“Загалом в установах впроваджено 411 портативних відеореєстраторів, які використовуються персоналом установ під час несення служби, що в середньому складає 3 відеореєстратора на одну установу”, — уточнив посадовець.
Чернишов додав, що за допомогою портативних відеореєстраторів зафіксовано 1271 випадок противоправних дій з боку засуджених та інших осіб.
Як повідомляв УНН, на сьогодні у 131 установі виконання покарань Державної кримінально-виконавчої служби встановлено 2118 камер відеоспостережень, які передають інформацію на центри відеомоніторингу міжрегіональних управлінь ДКВС.