Тюремщики начали носить видеорегистраторы - Минюст

Как рассказал заместитель министра юстиции, обеспечено использование персоналом каждого учреждения ношение портативных видеорегистраторов.

"Всего в учреждениях введены 411 портативных видеорегистраторов, используемых персоналом учреждений во время несения службы, что в среднем составляет 3 видеорегистратора на одно учреждение", - уточнил чиновник.

Чернышев добавил, что с помощью портативных видеорегистраторов зафиксировано 1271 случай противоправных действий со стороны осужденных и других лиц.

Как сообщал УНН, сегодня в 131 учреждении исполнения наказаний Государственной уголовно-исполнительной службы установлено 2118 камер видеонаблюдений, которые передают информацию в центры видеомониторинга межрегиональных управлений ГУИС.