Раді пропонують офіційно запровадити нове свято - День української жінки

Верховній Раді запропонували встановити в Україні новий святковий день – День української жінки. Відповідний проект постанови №15052 від 2 березня зареєстровано у парламенті, пише УНН.

Деталі

Наразі тексту документа не оприлюднено.

Тим часом на розгляді у парламенту перебуває проєкт закону ще від лютого 2023 року про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо встановлення українських свят.

У пояснювальній записці до законопроєкту зауважується, що "досі на державному рівні визначено вихідним днем 8 березня - так званий "Міжнародний жіночий день", встановлений окупаційним московським режимом з метою популяризації власного погляду на роль і місце жінок. Його впроваджено за ініціативи Клари Цеткін у 1921 році, з прив’язанням до початку Лютневої революції в росії 1917 року".

"Напротивагу вважаємо більш доцільним відзначати "День української жінки" в дату народження найвідомішої української письменниці та громадської діячки – Лесі Українки, а саме 25 лютого", - зазначили автори законодавчої ініціативи.

Наразі законопроєкт включено до порядку денного п'ятнадцятої сесії Верховної Ради дев'ятого скликання.

