09:06 • 6098 перегляди
Зеленський попередив про ризик дефіциту ракет для ППО через війну на Близькому Сході
06:18 • 16909 перегляди
Україна отримала $1,5 млрд першого траншу за новою програмою від МВФ
Ексклюзив
2 березня, 16:02 • 73287 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Ексклюзив
2 березня, 15:45 • 71762 перегляди
Світ на межі Третьої світової: яку роль у війні на Близькому сході відіграє Україна
2 березня, 15:00 • 51190 перегляди
Україна посилює консульську підтримку громадян на Близькому Сході, інформації про загиблих чи постраждалих немає - МЗС
2 березня, 14:18 • 46714 перегляди
Україна обговорює з ЄС питання змін у законодавство щодо можливості конфіскації нафти з танкерів "тіньового флоту" рф
2 березня, 14:03 • 39620 перегляди
Звернення є, будемо реагувати - Зеленський про евакуацію українців з Близького Сходу
2 березня, 13:36 • 21790 перегляди
В Україні розпочалися поточні ремонти доріг - дорожники уточнили, як йде ліквідація ямковості і чому не масовоPhoto
Ексклюзив
2 березня, 13:33 • 19135 перегляди
Ціни на нафту ростуть через війну у Ірані - що буде з пальним для українців
Ексклюзив
2 березня, 12:02 • 17946 перегляди
"Я шокований тим, як Захід будує ППО" - експерт пояснив, як Україна може допомогти партнерам закрити небо на Близькому Сході
Публікації
Ексклюзиви
Раді пропонують офіційно запровадити нове свято - День української жінки

Київ • УНН

 • 300 перегляди

У Верховній Раді зареєстровано проект постанови про встановлення Дня української жінки. Цю ініціативу пропонують відзначати 25 лютого, у день народження Лесі Українки.

Раді пропонують офіційно запровадити нове свято - День української жінки

Верховній Раді запропонували встановити в Україні новий святковий день – День української жінки. Відповідний проект постанови №15052 від 2 березня зареєстровано у парламенті, пише УНН.

Деталі

Наразі тексту документа не оприлюднено. 

Тим часом на розгляді у парламенту перебуває проєкт закону ще від лютого 2023 року про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо встановлення українських свят.

У пояснювальній записці до законопроєкту зауважується, що "досі на державному рівні визначено вихідним днем 8 березня - так званий "Міжнародний жіночий день", встановлений окупаційним московським режимом з метою популяризації власного погляду на роль і місце жінок. Його впроваджено за ініціативи Клари Цеткін у 1921 році, з прив’язанням до початку Лютневої революції в росії 1917 року".

"Напротивагу вважаємо більш доцільним відзначати "День української жінки" в дату народження найвідомішої української письменниці та громадської діячки – Лесі Українки, а саме 25 лютого", - зазначили автори законодавчої ініціативи.

Наразі законопроєкт включено до порядку денного п'ятнадцятої сесії Верховної Ради дев'ятого скликання.

Юлія Шрамко

СуспільствоПолітика
Верховна Рада України
Україна