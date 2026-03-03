Раді пропонують офіційно запровадити нове свято - День української жінки
Київ • УНН
У Верховній Раді зареєстровано проект постанови про встановлення Дня української жінки. Цю ініціативу пропонують відзначати 25 лютого, у день народження Лесі Українки.
Верховній Раді запропонували встановити в Україні новий святковий день – День української жінки. Відповідний проект постанови №15052 від 2 березня зареєстровано у парламенті, пише УНН.
Деталі
Наразі тексту документа не оприлюднено.
Тим часом на розгляді у парламенту перебуває проєкт закону ще від лютого 2023 року про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо встановлення українських свят.
У пояснювальній записці до законопроєкту зауважується, що "досі на державному рівні визначено вихідним днем 8 березня - так званий "Міжнародний жіночий день", встановлений окупаційним московським режимом з метою популяризації власного погляду на роль і місце жінок. Його впроваджено за ініціативи Клари Цеткін у 1921 році, з прив’язанням до початку Лютневої революції в росії 1917 року".
"Напротивагу вважаємо більш доцільним відзначати "День української жінки" в дату народження найвідомішої української письменниці та громадської діячки – Лесі Українки, а саме 25 лютого", - зазначили автори законодавчої ініціативи.
Наразі законопроєкт включено до порядку денного п'ятнадцятої сесії Верховної Ради дев'ятого скликання.
