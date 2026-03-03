$43.230.13
Зеленский предупредил о риске дефицита ракет для ПВО из-за войны на Ближнем Востоке
06:18 • 18301 просмотра
Украина получила $1,5 млрд первого транша по новой программе от МВФ
2 марта, 16:02 • 75618 просмотра
Как помочь домашним питомцам при стрессе - советы ветеринара
2 марта, 15:45 • 73178 просмотра
Мир на грани Третьей мировой: какую роль в войне на Ближнем Востоке играет Украина
2 марта, 15:00 • 52248 просмотра
Украина усиливает консульскую поддержку граждан на Ближнем Востоке, информации о погибших или пострадавших нет - МИД
2 марта, 14:18 • 47227 просмотра
Украина обсуждает с ЕС вопрос изменений в законодательство относительно возможности конфискации нефти с танкеров "теневого флота" рф
2 марта, 14:03 • 40010 просмотра
Обращения есть, будем реагировать - Зеленский об эвакуации украинцев с Ближнего Востока
2 марта, 13:36 • 21895 просмотра
В Украине начались текущие ремонты дорог - дорожники уточнили, как идет ликвидация ямочности и почему не массово
2 марта, 13:33 • 19182 просмотра
Цены на нефть растут из-за войны в Иране – что будет с топливом для украинцев
2 марта, 12:02 • 17976 просмотра
"Я шокирован тем, как Запад строит ПВО" - эксперт объяснил, как Украина может помочь партнерам закрыть небо на Ближнем Востоке
Раде предлагают официально ввести новый праздник - День украинской женщины

Киев • УНН

 • 1182 просмотра

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об установлении Дня украинской женщины. Эту инициативу предлагают отмечать 25 февраля, в день рождения Леси Украинки.

Раде предлагают официально ввести новый праздник - День украинской женщины

Верховной Раде предложили установить в Украине новый праздничный день – День украинской женщины. Соответствующий проект постановления №15052 от 2 марта зарегистрирован в парламенте, пишет УНН.

Детали

Пока текст документа не обнародован.

Тем временем на рассмотрении в парламенте находится проект закона еще от февраля 2023 года о внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины относительно установления украинских праздников.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что "до сих пор на государственном уровне определен выходным днем 8 марта - так называемый "Международный женский день", установленный оккупационным московским режимом с целью популяризации собственного взгляда на роль и место женщин. Он введен по инициативе Клары Цеткин в 1921 году, с привязкой к началу Февральской революции в россии 1917 года".

"В противовес считаем более целесообразным отмечать "День украинской женщины" в дату рождения самой известной украинской писательницы и общественной деятельницы – Леси Украинки, а именно 25 февраля", - отметили авторы законодательной инициативы.

Сейчас законопроект включен в повестку дня пятнадцатой сессии Верховной Рады девятого созыва.

Сегодня Всемирный день против сексуальной эксплуатации: из-за российской агрессии украинские женщины и дети оказались в зоне повышенного риска04.03.24, 07:03 • 32048 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоПолитика
Верховная Рада
Украина