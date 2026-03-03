Раде предлагают официально ввести новый праздник - День украинской женщины

Верховной Раде предложили установить в Украине новый праздничный день – День украинской женщины. Соответствующий проект постановления №15052 от 2 марта зарегистрирован в парламенте, пишет УНН.

Детали

Пока текст документа не обнародован.

Тем временем на рассмотрении в парламенте находится проект закона еще от февраля 2023 года о внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины относительно установления украинских праздников.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что "до сих пор на государственном уровне определен выходным днем 8 марта - так называемый "Международный женский день", установленный оккупационным московским режимом с целью популяризации собственного взгляда на роль и место женщин. Он введен по инициативе Клары Цеткин в 1921 году, с привязкой к началу Февральской революции в россии 1917 года".

"В противовес считаем более целесообразным отмечать "День украинской женщины" в дату рождения самой известной украинской писательницы и общественной деятельницы – Леси Украинки, а именно 25 февраля", - отметили авторы законодательной инициативы.

Сейчас законопроект включен в повестку дня пятнадцатой сессии Верховной Рады девятого созыва.

Сегодня Всемирный день против сексуальной эксплуатации: из-за российской агрессии украинские женщины и дети оказались в зоне повышенного риска