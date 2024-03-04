Сегодня Всемирный день против сексуальной эксплуатации: из-за российской агрессии украинские женщины и дети оказались в зоне повышенного риска
Киев • УНН
Сексуальная эксплуатация остается самой распространенной формой эксплуатации (50%), за которой следует принудительный труд (38%). По неофициальным данным, ежегодно около 3 миллионов детей становятся жертвами сексуальной эксплуатации.
Сегодня, четвертого марта, во многих странах мира проходят мероприятия по случаю Всемирного дня против сексуальной эксплуатации, пишет УНН.
Событие было основано в 2009 году международной неправительственной организацией GIPF.
По статистике ООН, в прошлом году в 148 странах мира было выявлено и зарегистрировано около 50 тысяч жертв торговли людьми. Женщины составляют среди них 46%, девочки - 19%.
Сексуальная эксплуатация остается самой распространенной формой эксплуатации (50%), за которой следует принудительный труд (38%).
По неофициальным данным, ежегодно около 3 миллионов детей становятся жертвами сексуальной эксплуатации.
С началом полномасштабной российской агрессии немало украинских женщин вместе со своими детьми, убегая от ужасов войны выехали за границу. Находясь в незнакомых для себя странах, довольно часто не зная языка, они легко могут стать жертвами сексуальной эксплуатации.
Чтобы этого избежать, общественные организации и правоохранители постоянно советуют украинкам:
- не отдавать малознакомым людям документы;
- не соблазняться на сомнительные предложения легкого и большого заработка;
- постоянно поддерживать контакт со своими родственниками в Украине и украинскими официальными учреждениями и общественными организациями за рубежом.
По статистике правоохранителей, в Украине с 24 февраля 2022 года по октябрь 2023-го выявлены 264 уголовных правонарушения по признакам статьи о торговле людьми, подозрения объявлены 169 лицам.
Пострадавшими признаны 215 человек, 23 из них - дети.
При этом, в Украине неоднократно отрицали информацию западным СМИ о том, что жертвами торговли людьми с начала войны, якобы, могли стать 100 тысяч украинцев.
Вербовала женщин для сексуальной эксплуатации за рубежом: львовянке сообщено о подозрении25 сентября 2023, 22:27 • 235230 просмотров
Сегодня Всемирный день против сексуальной эксплуатации: из-за российской агрессии украинские женщины и дети оказались в зоне повышенного риска
Сексуальная эксплуатация остается самой распространенной формой эксплуатации (50%), за которой следует принудительный труд (38%). По неофициальным данным, ежегодно около 3 миллионов детей становятся жертвами сексуальной эксплуатации.
Польша неофициально ведет переговоры с ЕС относительно поблажек для фермеров
Польша ведет неофициальные переговоры с президентом ЕС об освобождении польских фермеров от некоторых положений Европейского зеленого курса из-за опасений, что соседство с Украиной может повредить сельскохозяйственному рынку.
Китай считает переговоры единственным способом прекращения войны России со страной
Китай рассматривает переговоры как единственный путь к прекращению боевых действий в Украине, о чем заявило Министерство иностранных дел Китая после переговоров в Москве между специальным представителем Китая по вопросам Украины и заместителем министра иностранных дел России.
Украинский полярник снял случайную встречу с морскими слонами
Украинский полярник снял на видео, как возле исследовательской станции "Академик Вернадский" в Антарктиде отдыхают редкие морские слоны, которых он встретил во время подсчета пингвинов и сбора данных.
4 марта: День рождения микрофона, День тенниса
Сегодня, четвертого марта, профессиональные исполнители и любители петь во всем мире отмечают День рождения микрофона. Именно четвертого марта 1877 года американский изобретатель Эмиль Берлинер запатентовал первый в мире микрофон.
США анонсировали работу над морским коридором для доставки помощи в Газу
США объявили о планах доставить помощь в Газу морским путем в дополнение к воздушным перевозкам, продолжая гуманитарные усилия в регионе.
Украинская команда ветеранов отправилась в Лас-Вегас на военные соревнования ВВС США
30 украинских ветеранов отправились в Лас-Вегас, чтобы принять участие в 9 видах спорта на военных соревнованиях ВВС США 2024.
Верховный суд объявит решение относительно того, может ли Трамп участвовать в выборах
Верховный суд США вынесет решение относительно того, может ли бывший президент Трамп быть лишен права занимать должности в будущем в соответствии с 14-й поправкой за свою роль в атаке на Капитолий 6 января.
Разведывательный спутник Южной Кореи передал изображение центра КНДР
Первый военный спутник Южной Кореи успешно передал изображение с высоким разрешением центра города Пхеньян, включая центральную площадь и корабли в порту.
Галапагосский вулкан начал извержение на необитаемом острове
Эквадорский вулкан Ла-Кумбре на необитаемом острове Фернандина в Галапагосском архипелаге начал извергаться, выбрасывая газ и лаву, но не представляет никакой угрозы.