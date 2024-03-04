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Сегодня Всемирный день против сексуальной эксплуатации: из-за российской агрессии украинские женщины и дети оказались в зоне повышенного риска

Сегодня Всемирный день против сексуальной эксплуатации: из-за российской агрессии украинские женщины и дети оказались в зоне повышенного риска

Киев  •  УНН

4 марта 2024, 05:03  •  13540 просмотра

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Сексуальная эксплуатация остается самой распространенной формой эксплуатации (50%), за которой следует принудительный труд (38%). По неофициальным данным, ежегодно около 3 миллионов детей становятся жертвами сексуальной эксплуатации.

Сегодня, четвертого марта, во многих странах мира проходят мероприятия по случаю Всемирного дня против сексуальной эксплуатации, пишет УНН.

Событие было основано в 2009 году международной неправительственной организацией GIPF.

По статистике ООН, в прошлом году в 148 странах мира было выявлено и зарегистрировано около 50 тысяч жертв торговли людьми. Женщины составляют среди них 46%, девочки - 19%.

Сексуальная эксплуатация остается самой распространенной формой эксплуатации (50%), за которой следует принудительный труд (38%).

По неофициальным данным, ежегодно около 3 миллионов детей становятся жертвами сексуальной эксплуатации.

С началом полномасштабной российской агрессии немало украинских женщин вместе со своими детьми, убегая от ужасов войны выехали за границу. Находясь в незнакомых для себя странах, довольно часто не зная языка, они легко могут стать жертвами сексуальной эксплуатации.

Чтобы этого избежать, общественные организации и правоохранители постоянно советуют украинкам:

- не отдавать малознакомым людям документы;

- не соблазняться на сомнительные предложения легкого и большого заработка;

- постоянно поддерживать контакт со своими родственниками в Украине и украинскими официальными учреждениями и общественными организациями за рубежом.

По статистике правоохранителей, в Украине с 24 февраля 2022 года по октябрь 2023-го выявлены 264 уголовных правонарушения по признакам статьи о торговле людьми, подозрения объявлены 169 лицам.

Пострадавшими признаны 215 человек, 23 из них - дети.

При этом, в Украине неоднократно отрицали информацию западным СМИ о том, что жертвами торговли людьми с начала войны, якобы, могли стать 100 тысяч украинцев.

Вербовала женщин для сексуальной эксплуатации за рубежом: львовянке сообщено о подозрении25 сентября 2023, 22:27 • 235230 просмотров

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

Общество
organizatsiya-obedinennikh-natsiiОрганизация Объединенных Наций
ukrainaУкраина
Сьогодні Всесвітній день проти сексуальної експлуатації: через російську агресію українські жінки та діти опинилися у зоні підвищеного ризику
Today is the World Day Against Sexual Exploitation: Russian aggression puts Ukrainian women and children at high risk
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Сегодня Всемирный день против сексуальной эксплуатации: из-за российской агрессии украинские женщины и дети оказались в зоне повышенного риска

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