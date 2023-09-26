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Вербовала женщин для сексуальной эксплуатации за рубежом: львовянке сообщено о подозрении

Вербовала женщин для сексуальной эксплуатации за рубежом: львовянке сообщено о подозрении

Киев • УНН

 • 235357 просмотра

КИЕВ. 26 сентября. УНН. Правоохранители разоблачили 35-летнюю жительницу Львова, которая вербовала женщин для сексуальной эксплуатации за рубежом. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, пишет УНН.

Детали 

По данным следствия, львов’янка, действуя в сговоре с лицом, находящимся в г. Амстердам Королевства Нидерланды, подыскивала привлекательных женщин, которые находились в уязвимом состоянии из-за стечения тяжелых личных, семейных или иных обстоятельств.  

Подозреваемая предлагала женщинам «трудоустройство» в г. Амстердам Королевства Нидерланды с целью сексуальной эксплуатации, с условием уплаты ей 40 процентов из полученных средств.  

В ходе проведения следственных и оперативных мероприятий злоумышленницу разоблачили при попытке переправить через границу 32-летнюю украинку. 

Сейчас задержанному сообщено о подозрении по факту торговли людьми по ч. 2 ст. 149 УК Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения. 

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