Вербувала жінок для сексуальної експлуатації за кордоном: львів’янці повідомлено про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. Правоохоронці викрили 35-річну жительку Львова, яка вербувала жінок для сексуальної експлуатації за кордоном. Про це повідомляє Київська міська прокуратура, пише УНН.
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За даними слідства, львів’янка, діючи у змові з особою, що перебуває у м. Амстердам Королівства Нідерланди, підшуковувала привабливих жінок, які перебували в уразливому стані через збіг тяжких особистих, сімейних або інших обставин.
Підозрювана пропонувала жінкам «працевлаштування» у м. Амстердам Королівства Нідерланди з метою сексуальної експлуатації, з умовою сплати їй 40 відсотків з отриманих коштів.
У ході проведення слідчих та оперативних заходів зловмисницю викрили під час спроби переправити через кордон 32-річну українку.
Наразі затриманій особі повідомлено про підозру за фактом торгівлі людьми за ч. 2 ст. 149 КК України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
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