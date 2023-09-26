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Вербувала жінок для сексуальної експлуатації за кордоном: львів’янці повідомлено про підозру

Вербувала жінок для сексуальної експлуатації за кордоном: львів’янці повідомлено про підозру

Київ • УНН

 • 235359 перегляди

КИЇВ. 26 вересня. УНН. Правоохоронці викрили 35-річну жительку Львова, яка вербувала жінок для сексуальної експлуатації за кордоном. Про це повідомляє Київська міська прокуратура, пише УНН.

Деталі 

За даними слідства, львів’янка, діючи у змові з особою, що перебуває у м. Амстердам Королівства Нідерланди, підшуковувала привабливих жінок, які перебували в уразливому стані через збіг тяжких особистих, сімейних або інших обставин.  

Підозрювана пропонувала жінкам «працевлаштування» у м. Амстердам Королівства Нідерланди з метою сексуальної експлуатації, з умовою сплати їй 40 відсотків з отриманих коштів.  

У ході проведення слідчих та оперативних заходів зловмисницю викрили під час спроби переправити через кордон 32-річну українку. 

Наразі затриманій особі повідомлено про підозру за фактом торгівлі людьми за ч. 2 ст. 149 КК України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. 

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Міжнародний день проти сексуальної експлуатації та торгівлі жінками і дітьми: чому українські жінки та діти опинилися у зоні ризику

 

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