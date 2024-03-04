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Сьогодні Всесвітній день проти сексуальної експлуатації: через російську агресію українські жінки та діти опинилися у зоні підвищеного ризику

Київ • УНН

 • 32033 перегляди

Сексуальна експлуатація залишається найпоширенішою формою експлуатації (50%), за якою слідує примусова праця (38%). За неофіційними даними, щороку близько 3 мільйонів дітей стають жертвами сексуальної експлуатації.

Сьогодні Всесвітній день проти сексуальної експлуатації: через російську агресію українські жінки та діти опинилися у зоні підвищеного ризику

Сьогодні, четвертого березня, у багатьох країнах світу відбуваються заходи з нагоди Всесвітнього дня проти сексуальної експлуатації, пише УНН.

Подія було у започаткована у 2009 році міжнародною неурядової організацією GIPF.

За статистикою ООН, минулого року у 148 країнах світу було виявлено та зареєстровано близько 50 тисяч жертв торгівлі людьми. Жінки становлять серед них 46%, дівчатка — 19%.

Сексуальна експлуатація залишається найпоширенішою формою експлуатації (50%), за якою слідує примусова праця (38%).

За неофіційними даними, щороку близько 3 мільйонів дітей стають жертвами сексуальної експлуатації.

Із початком повномасштабної російської агресії чимало українських жінок разом зі своїми дітьми, тікаючи від жахіть війни виїхали за кордон. Перебуваючи у не знайомих для себе країнах, досить часто не знаючи мови, вони легко можуть стати жертвами сексуальної експлуатації.

Аби цього уникнути, громадські організації та правоохоронці постійно радять українкам:

— не віддавати малознайомим людям документи;

— не спокушатися на сумнівні пропозиції легкого і великого заробітку;

— постійно підтримувати контакт зі своїми родичами в Україні та українськими офіційними установами і громадськими організаціями за кордоном.

За статистикою правоохоронців, в Україні з 24 лютого 2022 року по жовтень 2023-го виявлені 264 кримінальні правопорушення за ознаками статті про торгівлю людьми, підозри оголошені 169 особам.

Потерпілими визнані 215 людей, 23 з них – діти.

При цьому, в Україні неодноразово заперечували інформацію західним ЗМІ про те, що жертвами торгівлі людьми з початку війни, нібито, могли стати 100 тисяч українців.

Вербувала жінок для сексуальної експлуатації за кордоном: львів’янці повідомлено про підозру26.09.23, 01:27 • 235360 переглядiв

Захар Подкидишев

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