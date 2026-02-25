$43.260.03
Ексклюзив
13:55 • 5286 перегляди
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
12:46 • 7472 перегляди
росія використовує ядерні погрози як політичний тиск через провали на фронті - Зеленський
12:28 • 10476 перегляди
Командувача логістики ПС ЗСУ і начальника одного з обласних СБУ затримали за корупцію, вилучено 320 тис. дол. - Генпрокурор КравченкоPhoto
Ексклюзив
12:01 • 17663 перегляди
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
09:16 • 18250 перегляди
Умєров зустрінеться з посланцями США 26 лютого, тристороння зустріч з рф очікується на початку березня - Зеленський
Ексклюзив
09:09 • 22905 перегляди
Помічник чи пастка - як ШІ впливає на критичне мислення та психологію людини
25 лютого, 08:12 • 20882 перегляди
Генпрокурор Кравченко скерував до МКС матеріали про атаки рф на енергетику в Україні
25 лютого, 06:19 • 18659 перегляди
Трамп згадав про Україну у Конгресі: США "дуже наполегливо" працюють над припиненням війни
24 лютого, 18:45 • 22726 перегляди
На Львівщині у ДТП за участі прокурора загинула дитина. Генпрокурор Кравченко взяв справу під особистий контроль
24 лютого, 18:34 • 29282 перегляди
Британія запровадила наймасштабніший за 4 роки пакет санкцій проти російського енергетичного та військового секторів
Рада схвалила закон про залучення приватних інвестицій у меліорацію

Київ • УНН

 • 158 перегляди

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №7577, що створює нову модель функціонування операторів меліоративних систем як некомерційних суб’єктів. Це дозволить залучати приватні інвестиції та скоротити державні витрати на гідротехнічну меліорацію.

Рада схвалила закон про залучення приватних інвестицій у меліорацію

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт, який передбачає створення в Україні нової моделі функціонування операторів меліоративних систем як некомерційних суб’єктів. На думку авторів закону, він дозволить залучати приватні інвестиції у відновлення та розвиток меліорації, а також скоротити витрати держави на гідротехнічну меліорацію земель. Про це передає УНН з посиланням на картку законопроєкту №7577. 

Деталі

"Закон прийнято", - йдеться у картці законопроєкту. 

Відповідно до документу, передбачається створення в Україні моделі функціонування операторів меліоративних систем як суб’єктів некомерційної діяльності з інструментами корпоративного управління та фінансової спроможності, а також чітке розмежування функцій: управління водними ресурсами та експлуатація інфраструктури.

Документ дозволить залучати приватні інвестиції у відновлення та розвиток меліорації, скоротити витрати держави на гідротехнічну меліорацію земель, збільшити ефективність та прозорість управління меліоративною інфраструктурою, а також залучити до управління меліоративною інфраструктурою споживачів послуг відповідних меліоративних систем. 

Нагадаємо 

В Україні схвалили план для дієвого зрошення сільськогосподарських земель в умовах змін клімату. 

Павло Башинський

ПолітикаАгроновини
Державний бюджет
Верховна Рада України
Україна