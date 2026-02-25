Рада одобрила закон о привлечении частных инвестиций в мелиорацию
Киев • УНН
Верховная Рада приняла законопроект №7577, создающий новую модель функционирования операторов мелиоративных систем как некоммерческих субъектов. Это позволит привлекать частные инвестиции и сократить государственные расходы на гидротехническую мелиорацию.
Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект, предусматривающий создание в Украине новой модели функционирования операторов мелиоративных систем как некоммерческих субъектов. По мнению авторов закона, он позволит привлекать частные инвестиции в восстановление и развитие мелиорации, а также сократить расходы государства на гидротехническую мелиорацию земель. Об этом передает УНН со ссылкой на карточку законопроекта №7577.
Детали
"Закон принят", - говорится в карточке законопроекта.
В соответствии с документом, предусматривается создание в Украине модели функционирования операторов мелиоративных систем как субъектов некоммерческой деятельности с инструментами корпоративного управления и финансовой состоятельности, а также четкое разграничение функций: управление водными ресурсами и эксплуатация инфраструктуры.
Документ позволит привлекать частные инвестиции в восстановление и развитие мелиорации, сократить расходы государства на гидротехническую мелиорацию земель, увеличить эффективность и прозрачность управления мелиоративной инфраструктурой, а также привлечь к управлению мелиоративной инфраструктурой потребителей услуг соответствующих мелиоративных систем.
Напомним
В Украине одобрили план для действенного орошения сельскохозяйственных земель в условиях изменений климата.