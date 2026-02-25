Рада одобрила закон о привлечении частных инвестиций в мелиорацию

$43.260.03
50.970.04
Эксклюзив
13:55 • 5662 просмотра
Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
12:46 • 7816 просмотра
россия использует ядерные угрозы как политическое давление из-за провалов на фронте - Зеленский
12:28 • 10617 просмотра
Командующего логистикой ВС ВСУ и начальника одного из областных СБУ задержали за коррупцию, изъято 320 тыс. долл. - Генпрокурор КравченкоPhoto
Эксклюзив
12:01 • 17900 просмотра
После скандала с клиникой Odrex в Верховной Раде заговорили о реформе уголовной ответственности за медицинскую халатность
09:16 • 18374 просмотра
Умеров встретится с посланниками США 26 февраля, трехсторонняя встреча с рф ожидается в начале марта - Зеленский
Эксклюзив
25 февраля, 09:09 • 22966 просмотра
Помощник или ловушка - как ИИ влияет на критическое мышление и психологию человека
25 февраля, 08:12 • 20943 просмотра
Генпрокурор Кравченко направил в МУС материалы об атаках рф на энергетику в Украине
25 февраля, 06:19 • 18680 просмотра
Трамп упомянул Украину в Конгрессе: США "очень усердно" работают над прекращением войны
24 февраля, 18:45 • 22744 просмотра
Во Львовской области в ДТП с участием прокурора погиб ребенок. Генпрокурор Кравченко взял дело под личный контроль
24 февраля, 18:34 • 29321 просмотра
Великобритания ввела самый масштабный за 4 года пакет санкций против российского энергетического и военного секторов
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Оккупанты наказывают украинцев за попытку вернуться на ВОТ - ЦНС25 февраля, 05:31 • 10643 просмотра
Украина получила предупреждение администрации Трампа относительно ударов по Новороссийску - посол25 февраля, 07:00 • 18425 просмотра
ЕС ищет пути обойти Орбана для предоставления Украине кредита в 90 млрд евро - Politico09:26 • 18831 просмотра
На Бали расследуют возможное похищение гражданина Украины Игоря Комарова11:07 • 11504 просмотра
В Иране студенческие протесты охватили более 10 университетов и распространяются по стране12:05 • 11846 просмотра
Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
Эксклюзив
13:55 • 5662 просмотра
После скандала с клиникой Odrex в Верховной Раде заговорили о реформе уголовной ответственности за медицинскую халатность
Эксклюзив
12:01 • 17900 просмотра
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
Эксклюзив
24 февраля, 12:55 • 44747 просмотра
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
Эксклюзив
24 февраля, 09:05 • 54798 просмотра
Замещение мобилизованных работников и давление правоохранителей: в Торгово-промышленной палате рассказали об основных проблемах бизнеса23 февраля, 14:00 • 72343 просмотра
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Йонас Гар Стере
Михаил Федоров
Борис Писториус
Украина
Норвегия
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Львов
Настя Семчук исполнит культовую песню Степана Гиги на Вечере памятиPhoto24 февраля, 19:45 • 18167 просмотра
Возвращение после тишины: Дан Балан удивляет новым образомVideo24 февраля, 16:37 • 21795 просмотра
София Ротару тронула постом в 4-ю годовщину великого вторжения в УкраинуPhoto24 февраля, 14:59 • 24208 просмотра
Экс-жена Остапчука рассказала об издевательствах в браке - нынешняя избранница угрожает судомPhoto24 февраля, 12:26 • 28535 просмотра
Селена Гомес показала соблазнительную фигуру в купальнике на роскошном отдыхеPhoto23 февраля, 21:02 • 36880 просмотра
Техника
Отопление
Социальная сеть
MIM-104 Patriot
НАСАМС

Рада одобрила закон о привлечении частных инвестиций в мелиорацию

Киев • УНН

 • 324 просмотра

Верховная Рада приняла законопроект №7577, создающий новую модель функционирования операторов мелиоративных систем как некоммерческих субъектов. Это позволит привлекать частные инвестиции и сократить государственные расходы на гидротехническую мелиорацию.

Рада одобрила закон о привлечении частных инвестиций в мелиорацию

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект, предусматривающий создание в Украине новой модели функционирования операторов мелиоративных систем как некоммерческих субъектов. По мнению авторов закона, он позволит привлекать частные инвестиции в восстановление и развитие мелиорации, а также сократить расходы государства на гидротехническую мелиорацию земель. Об этом передает УНН со ссылкой на карточку законопроекта №7577. 

Детали

"Закон принят", - говорится в карточке законопроекта. 

В соответствии с документом, предусматривается создание в Украине модели функционирования операторов мелиоративных систем как субъектов некоммерческой деятельности с инструментами корпоративного управления и финансовой состоятельности, а также четкое разграничение функций: управление водными ресурсами и эксплуатация инфраструктуры.

Документ позволит привлекать частные инвестиции в восстановление и развитие мелиорации, сократить расходы государства на гидротехническую мелиорацию земель, увеличить эффективность и прозрачность управления мелиоративной инфраструктурой, а также привлечь к управлению мелиоративной инфраструктурой потребителей услуг соответствующих мелиоративных систем. 

Напомним 

В Украине одобрили план для действенного орошения сельскохозяйственных земель в условиях изменений климата. 

Павел Башинский

ПолитикаАгроновости
Государственный бюджет
Верховная Рада
Украина