Рада схвалила закон про нагляд за законністю рішень місцевого самоврядування: що передбачається

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт (№14048) щодо забезпечення законності та прозорості в діяльності органів місцевого самоврядування, повідомили у середу у парламенті, пише УНН.

Деталі

Його мета, як вказується, - створити ефективну систему контролю за законністю рішень місцевих рад, а також запровадити кадровий резерв для посад голів районних державних адміністрацій.

"Забезпечення законності пропонується покласти на адміністративні суди. Для цього КАС України доповнюється новою процедурою", - пояснив у Telegram нардеп Денис Маслов.

Ключові положення закону:

встановлюється система державного нагляду за законністю актів місцевого самоврядування;

визначено, хто здійснює контроль: за актами обласних рад — центральний орган виконавчої влади, визначений урядом; за актами районних рад — обласна державна адміністрація; за актами сільських, селищних, міських рад — районна державна адміністрація;

створюється система формування кадрового резерву на посади голів РДА, із чіткими вимогами до кандидатів;

вносяться зміни до Кодексу адміністративного судочинства України, що уточнюють порядок розгляду справ щодо законності актів органів місцевого самоврядування.

Як пояснив нардеп-ініціатор законопроєкту Віталій Безгін, "Україна впроваджує рамковий нагляд за законністю рішень органів місцевого самоврядування в редакції, що підтримана усіма ключовими стейкхолдерами". І що це "один з найскладніших індикаторів Ukraine Facility", який виконано.

Як повідомив Маслов, закон вводиться в дію через 1 рік після закінчення воєнного стану.

