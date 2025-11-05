Рада схвалила закон про нагляд за законністю рішень місцевого самоврядування: що передбачається
Київ • УНН
Верховна Рада ухвалила законопроєкт №14048, що забезпечує законність та прозорість у діяльності органів місцевого самоврядування. Документ запроваджує систему держнагляду за актами місцевих рад та створює кадровий резерв для голів РДА, набуваючи чинності через рік після закінчення воєнного стану.
Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт (№14048) щодо забезпечення законності та прозорості в діяльності органів місцевого самоврядування, повідомили у середу у парламенті, пише УНН.
Деталі
Його мета, як вказується, - створити ефективну систему контролю за законністю рішень місцевих рад, а також запровадити кадровий резерв для посад голів районних державних адміністрацій.
"Забезпечення законності пропонується покласти на адміністративні суди. Для цього КАС України доповнюється новою процедурою", - пояснив у Telegram нардеп Денис Маслов.
Ключові положення закону:
- встановлюється система державного нагляду за законністю актів місцевого самоврядування;
- визначено, хто здійснює контроль: за актами обласних рад — центральний орган виконавчої влади, визначений урядом; за актами районних рад — обласна державна адміністрація; за актами сільських, селищних, міських рад — районна державна адміністрація;
- створюється система формування кадрового резерву на посади голів РДА, із чіткими вимогами до кандидатів;
- вносяться зміни до Кодексу адміністративного судочинства України, що уточнюють порядок розгляду справ щодо законності актів органів місцевого самоврядування.
Як пояснив нардеп-ініціатор законопроєкту Віталій Безгін, "Україна впроваджує рамковий нагляд за законністю рішень органів місцевого самоврядування в редакції, що підтримана усіма ключовими стейкхолдерами". І що це "один з найскладніших індикаторів Ukraine Facility", який виконано.
Як повідомив Маслов, закон вводиться в дію через 1 рік після закінчення воєнного стану.
Врегулювання нагляду за законністю рішень місцевого самоврядування: Рада ухвалила законопроєкт за основу 13.05.25, 14:13 • 2737 переглядiв