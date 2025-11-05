Рада схвалила закон про нагляд за законністю рішень місцевого самоврядування: що передбачається

ukenru
10:32 • 1112 перегляди
Ціни квитків на потяги можуть зрости: в Укрзалізниці уточнили, чого це стосується
Ексклюзив
08:57 • 8294 перегляди
Київ зупинився: густий туман, хвиля ДТП і небезпечне повітря накрили місто
08:12 • 12074 перегляди
рф атакувала енергетику в трьох областях, графіки відключень по всій Україні до 21 години - Міненерго
07:17 • 12002 перегляди
Бельгія та Єврокомісія проведуть "кризову зустріч" щодо заморожених активів рф для України - Politico
4 листопада, 23:11 • 29551 перегляди
Близько 10 тисяч військових з КНДР розміщено неподалік російсько-українського кордону
4 листопада, 18:53 • 30343 перегляди
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удари по нафтопереробних і хімічних об’єктах у росії та на окупованій Херсонщині
Ексклюзив
4 листопада, 18:07 • 53427 перегляди
Експерт розкрив секрети вибору безперебійника для дому: як підібрати потужність та тип батареї
4 листопада, 17:53 • 41016 перегляди
Із заходами безпеки, невеличкою ковзанкою та обмеженнями по "світлу": головну ялинку України встановлять на Софійській площі
4 листопада, 17:22 • 38753 перегляди
У середу у низці областей України вимикатимуть світло: в Укренерго повідомили коли і скільки черг
4 листопада, 15:06 • 35897 перегляди
Стеження за Офісом Генпрокурора: у детектива НАБУ провели обшуки
Кохання поза декларацією: НАЗК має перевірити в.о. ректора Державного біотехнологічного університету Кудряшова через незадекларовану наречену
Ексклюзив
4 листопада, 14:17 • 55604 перегляди
Печемо шарлотку: топ простих та смачних рецептівPhoto4 листопада, 13:50 • 51424 перегляди
росія застосовує в Україні крилату ракету 9М729: експерт розповів про її особливості
Ексклюзив
4 листопада, 13:39 • 50010 перегляди
Чи став ШІ порятунком від кадрового голоду в Україні
Ексклюзив
4 листопада, 07:25 • 68723 перегляди
"Конкурентні війни" за участі силовиків: як під удар потрапили авіабізнес і оборонні контракти4 листопада, 06:30 • 67356 перегляди
Рада схвалила закон про нагляд за законністю рішень місцевого самоврядування: що передбачається

Київ • УНН

 • 1118 перегляди

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №14048, що забезпечує законність та прозорість у діяльності органів місцевого самоврядування. Документ запроваджує систему держнагляду за актами місцевих рад та створює кадровий резерв для голів РДА, набуваючи чинності через рік після закінчення воєнного стану.

Рада схвалила закон про нагляд за законністю рішень місцевого самоврядування: що передбачається

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт (№14048) щодо забезпечення законності та прозорості в діяльності органів місцевого самоврядування, повідомили у середу у парламенті, пише УНН.

Деталі

Його мета, як вказується, - створити ефективну систему контролю за законністю рішень місцевих рад, а також запровадити кадровий резерв для посад голів районних державних адміністрацій.

"Забезпечення законності пропонується покласти на адміністративні суди. Для цього КАС України доповнюється новою процедурою", - пояснив у Telegram нардеп Денис Маслов.

Ключові положення закону:

  • встановлюється система державного нагляду за законністю актів місцевого самоврядування;
    • визначено, хто здійснює контроль: за актами обласних рад — центральний орган виконавчої влади, визначений урядом; за актами районних рад — обласна державна адміністрація; за актами сільських, селищних, міських рад — районна державна адміністрація;
      • створюється система формування кадрового резерву на посади голів РДА, із чіткими вимогами до кандидатів;
        • вносяться зміни до Кодексу адміністративного судочинства України, що уточнюють порядок розгляду справ щодо законності актів органів місцевого самоврядування.

          Як пояснив нардеп-ініціатор законопроєкту Віталій Безгін, "Україна впроваджує рамковий нагляд за законністю рішень органів місцевого самоврядування в редакції, що підтримана усіма ключовими стейкхолдерами". І що це "один з найскладніших індикаторів Ukraine Facility", який виконано.

          Як повідомив Маслов, закон вводиться в дію через 1 рік після закінчення воєнного стану.

          Врегулювання нагляду за законністю рішень місцевого самоврядування: Рада ухвалила законопроєкт за основу 13.05.25, 14:13 • 2737 переглядiв

          Юлія Шрамко

          СуспільствоПолітика
          Кабінет Міністрів України
          Воєнний стан
          Війна в Україні
          Верховна Рада України
          Україна