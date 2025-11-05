ukenru
Рада одобрила закон о надзоре за законностью решений местного самоуправления: что предусматривается

Киев • УНН

 • 642 просмотра

Верховная Рада приняла законопроект №14048, обеспечивающий законность и прозрачность в деятельности органов местного самоуправления. Документ вводит систему госнадзора за актами местных советов и создает кадровый резерв для глав РГА, вступая в силу через год после окончания военного положения.

Рада одобрила закон о надзоре за законностью решений местного самоуправления: что предусматривается

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект (№14048) об обеспечении законности и прозрачности в деятельности органов местного самоуправления, сообщили в среду в парламенте, пишет УНН.

Подробности

Его цель, как указывается, - создать эффективную систему контроля за законностью решений местных советов, а также ввести кадровый резерв для должностей глав районных государственных администраций.

"Обеспечение законности предлагается возложить на административные суды. Для этого КАС Украины дополняется новой процедурой", - пояснил в Telegram нардеп Денис Маслов.

Ключевые положения закона:

  • устанавливается система государственного надзора за законностью актов местного самоуправления;
    • определено, кто осуществляет контроль: за актами областных советов — центральный орган исполнительной власти, определенный правительством; за актами районных советов — областная государственная администрация; за актами сельских, поселковых, городских советов — районная государственная администрация;
      • создается система формирования кадрового резерва на должности глав РГА, с четкими требованиями к кандидатам;
        • вносятся изменения в Кодекс административного судопроизводства Украины, уточняющие порядок рассмотрения дел о законности актов органов местного самоуправления.

          Как пояснил нардеп-инициатор законопроекта Виталий Безгин, "Украина внедряет рамочный надзор за законностью решений органов местного самоуправления в редакции, поддержанной всеми ключевыми стейкхолдерами". И что это "один из самых сложных индикаторов Ukraine Facility", который выполнен.

          Как сообщил Маслов, закон вводится в действие через 1 год после окончания военного положения.

          Юлия Шрамко

