Рада провалила введення штрафів за порушення комендантської години
Київ • УНН
Український парламент відхилив законопроект, який передбачав би адміністративні штрафи і затримання за порушення комендантської години під час воєнного стану, не набравши достатньої кількості голосів у другому читанні.
Верховна Рада України відхилила законопроект, який передбачав би штрафи і затримання за порушення комендантської години під час воєнного стану, що не набрало достатньої кількості голосів у повторному другому читанні, повідомив народний депутат Ярослав Железняк у середу, пише УНН.
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"Рада провалила повторному другому читанні (законопроект) №10195 - адміністративна відповідальність за порушення громадянами комендантської години. "За" - лише 190. І повернення теж провалили (216). Закон вважається відхиленим повністю", - написав нардеп Железняк у Telegram.
З його слів, відхилений законопроект передбачав адмінвідповідальність за порушення заходів режиму воєнного стану, у тому числі комендантської години у вигляді штрафу. Протоколи повинна була складати поліція, притягувати - суд. Передбачалося надати право органам поліції провадити адміністративне затримання щодо порушників комендантської години.
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