Рада провалила введение штрафов за нарушение комендантского часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины
  •  1227 просмотра

В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины

Эксклюзив
Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"
  •  40791 просмотра

Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"

Эксклюзив
Поддельные мировые бренды и сахарная пудра: как в Украине через популярные маркетплейс продаются сомнительные БАДы
  •  52442 просмотра

Поддельные мировые бренды и сахарная пудра: как в Украине через популярные маркетплейс продаются сомнительные БАДы

Эксклюзив
Идея Гетманцева о бронировании для участников "клуба белого бизнеса" является попыткой разделить бизнес на кластеры - эксперт
  •  53153 просмотра

Идея Гетманцева о бронировании для участников "клуба белого бизнеса" является попыткой разделить бизнес на кластеры - эксперт

Эксклюзив
В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство
  •  117879 просмотра

В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство

Эксклюзив
Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства
  •  115508 просмотра

Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства

Эксклюзив
В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия
21 мая 2024, 09:10  •  119514 просмотра

В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия

Эксклюзив
В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт
21 мая 2024, 07:29  •  113520 просмотра

В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт

Эксклюзив
Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов
21 мая 2024, 05:34  •  104485 просмотра

Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике
20 мая 2024, 12:30  •  218554 просмотра

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Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

16 мая 2024, 08:19  •  383454 просмотра

Рада провалила введение штрафов за нарушение комендантского часа

Украинский парламент отклонил законопроект, который предусматривал бы административные штрафы и задержания за нарушение комендантского часа во время военного положения, не набрав достаточного количества голосов во втором чтении.

Война •   •  8651 просмотра
Рада провалила введение штрафов за нарушение комендантского часа

В Германии из-за сильных дождей произошли наводнения, которые смывали автомобили в реку

Из-за проливных дождей, которые привели к затоплению улиц и подвалов в некоторых районах Германии, автомобили плавали по улицам, а люди оказались запертыми в своих домах. Сообщений о пострадавших не поступало.

Новости Мира •   •  6946 просмотра
В Германии из-за сильных дождей произошли наводнения, которые смывали автомобили в реку

Пентагон: россия запустила спутник, который может быть противокосмическим оружием

россия запустила спутник, который может быть противокосмическим оружием, на ту же работу, что и правительственный спутник США.

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Пентагон: россия запустила спутник, который может быть противокосмическим оружием

"Что позволено Юпитеру, не позволено быку": блогер обратил внимание на избирательность увольнений в офисе Генпрокурора после коррупционных скандалов

Заместитель Генерального прокурора Дмитрий Вербицкий, которого заподозрили СМИ в налоговых схемах и мошенничестве, все еще работает в Генеральной прокуратуре. В то время как другие чиновники были уволены после коррупционных скандалов, что подчеркивает избирательный подход к увольнениям в ведомстве.

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"Что позволено Юпитеру, не позволено быку": блогер обратил внимание на избирательность увольнений в офисе Генпрокурора после коррупционных скандалов

В Польше арестовали мужчину, который подложил минометный снаряд на железнодорожный путь

В Польше был арестован 63-летний мужчина за умышленную установку Советского минометного снаряда на железнодорожные пути в городе Чехов-Дзедзице.

Новости Мира •   •  7205 просмотра
В Польше арестовали мужчину, который подложил минометный снаряд на железнодорожный путь

Минкульт требует лишить экс руководителя театра имени Леси Украинки звания академика

Министерство культуры требует лишить бывшего руководителя театра имени Леси Украинки Михаила Резниковича звания академика Национальной академии искусств Украины за сотрудничество с российскими учреждениями после того, как он бежал из Украины во время полномасштабного вторжения.

Общество •   •  7970 просмотра
Минкульт требует лишить экс руководителя театра имени Леси Украинки звания академика

Рада одобрила поддержку книжных магазинов и сертификаты на книги

Парламент Украины принял закон, предусматривающий государственные субсидии книжным магазинам для покрытия расходов на аренду и книжные сертификаты.

политика •   •  8572 просмотра
Рада одобрила поддержку книжных магазинов и сертификаты на книги

В ЕС одобрили новый режим санкции против рф - СМИ

Европейский Союз утвердил новые санкции против россии за нарушение прав человека, неофициально названные в честь Алексея Навального, добавив в список 19 физических лиц и 1 организацию, несущих основную ответственность за его смерть.

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В ЕС одобрили новый режим санкции против рф - СМИ

На Киевщине в результате пожара погибли три человека, среди которых - ребенок

Пожар в Киевской области унес жизни трех человек. Среди погибших-ребенок 2015 года рождения.

Общество •   •  9566 просмотра
На Киевщине в результате пожара погибли три человека, среди которых - ребенок

В доход государства могут передать активы 6 предприятий корпорации с российскими совладельцами

Высший антикоррупционный суд подал иск о взыскании в доход государства активов шести предприятий, в том числе двух трубных заводов, в связи с тем, что их российские совладельцы попали под санкции за поставку полимеров Российскому военно-промышленному комплексу.

Экономика •   •  10642 просмотра
В доход государства могут передать активы 6 предприятий корпорации с российскими совладельцами