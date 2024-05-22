Рада провалила введение штрафов за нарушение комендантского часа

Верховная Рада Украины отклонила законопроект, который предусматривал бы штрафы и задержания за нарушение комендантского часа во время военного положения, что не набрало достаточного количества голосов в повторном втором чтении, сообщил народный депутат Ярослав Железняк в среду, пишет УНН.

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"Рада провалила повторном втором чтении (законопроект) №10195 - административная ответственность за нарушение гражданами комендантского часа. "За" - всего 190. И возвращение тоже провалили (216). Закон считается отклоненным полностью", - написал нардеп Железняк в Telegram.

По его словам, отклоненный законопроект предусматривал административную ответственность за нарушение мер режима военного положения, в том числе комендантского часа в виде штрафа. Протоколы должна была составлять полиция, привлекать - суд. Предполагалось предоставить право органам полиции производить административное задержание в отношении нарушителей комендантского часа.

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