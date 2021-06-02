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The Guardian

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Рада прийняла за основу законопрооект про антидопінгову діяльність у спорті

Київ • УНН

 • 19082 перегляди

КИЇВ. 2 червня. УНН. Верховна Рада України на пленарному засіданні у середу прийняла за основу проект закону № 5099 про антидопінгову діяльність у спорті. Рішення підтримали 342 народних депутати України, передає кореспондент УНН.

Рада прийняла за основу законопрооект про антидопінгову діяльність у спорті

Деталі

Нардепи прийняли законопроект без обговорення. Так, документом пропонується розширити та уточнити терміни з антидопінгової діяльності, зокрема визначити статус Національного антидопінгового центру як спеціалізованої державної установи, що організовує та здійснює допінг-контроль у спорті.

Пропонується визначити основні положення щодо діяльності Наглядової ради антидопінгового контролю. Так, строк повноважень члена Наглядової ради, згідно з документом, становить три роки. До складу Наглядової ради входить 9 осіб, зокрема представники комітету ВР, НАН, НОК, МОЗ тощо.

Пропонується визначити напрями державної та регіональної політики із запобігання допінгу у спорті та зобов’язання громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості. Документ пропонує визначити основний порядок організації допінг-контролю. Зокрема, передбачено, що тестування та розслідування проводяться виключно з метою протидії використанню допінгу у спорті та отримання доказів щодо дотримання або недотримання спортсменом або допоміжним персоналом спортсмена антидопінгового законодавства та антидопінгових правил.

Спортсмени, які включені до будь-якого пулу тестувань, зобов’язані надавати інформацію про своє місцезнаходження відповідно до Міжнародного стандарту з тестування і розслідувань.

Тестуванню підлягають всі спортсмени незалежно від віку, рівня майстерності, національності та місця перебування.

Законопроектом передбачається також забезпечити діяльність лабораторії антидопінгового контролю.

Допінг в Україні

Застосування допінгу — одна з ключовий проблем сучасного спорту. Допінг може допомогти спортсменам зміцнити м’язи, зменшити втому, вгамувати біль. Кожен рік WADA готує новий список заборонених речовин, які поділяються на низку категорій.

Допінг став причиною медальних втрат України за підсумками Олімпіад 2004, 2008 та 2012 років. У 2017 році Міністерство молоді та спорту надало інформацію на запит ЗМІ, згідно з якою загалом, за підсумками трьох Олімпіад, Україна через допінг втратила десять нагород — золото Юрія Білонога в Афінах-2004, чотири срібла і п’ять бронз.

Додамо

Верховна Рада України сьогодні також ухвалила в цілому законопроект № 3498 про внесення змін до деяких законів України щодо меценатської діяльності у сфері спорту. Документ розроблено з метою визначення загальних засад меценатства у сфері спорту, популяризації спорту, створення сприятливих умов для оновлення спортивних споруд, спортивного устаткування державних та муніципальних спортивних закладів, покращення фізичного здоров’я спортсменів та різних вікових груп населення. Документ підтримали 302 нардепи.

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