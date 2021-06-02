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Рада приняла за основу законопрооект о антидопинговой деятельности в спорте

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 июня. УНН. Верховная Рада Украины на пленарном заседании в среду приняла за основу проект закона № 5099 о антидопинговой деятельности в спорте. Решение поддержали 342 народных депутата Украины, передает корреспондент УНН.

Рада приняла за основу законопрооект о антидопинговой деятельности в спорте

Детали

Нардепы приняли законопроект без обсуждения. Так, документом предлагается расширить и уточнить сроки с антидопинговой деятельности, в частности определить статус Национального антидопингового центра как специализированного государственного учреждения, организующего и осуществляющего допинг-контроль в спорте.

Предлагается определить основные положения о деятельности Наблюдательного совета антидопингового контроля. Так, срок полномочий члена Наблюдательного совета, согласно документу, составляет три года. В состав Наблюдательного совета входит 9 человек, в том числе представители комитета ВР, НАН, НОК, Минздрава и др.

Предлагается определить направления государственной и региональной политики по предотвращению допинга в спорте и обязательства общественных организаций физкультурно-спортивной направленности. Документ предлагает определить основной порядок организации допинг-контроля. В частности, предусмотрено, что тестирование и расследования проводятся исключительно с целью противодействия использованию допинга в спорте и получения доказательств соблюдения или несоблюдения спортсменом или вспомогательным персоналом спортсмена антидопингового законодательства и антидопинговых правил.

Спортсмены, которые включены в любой пул тестирований, обязаны предоставлять информацию о своем местонахождении в соответствии с Международным стандартом по тестированию и расследований.

Тестированию подлежат все спортсмены независимо от возраста, уровня мастерства, национальности и места пребывания.

Законопроектом предусматривается также обеспечение деятельности лаборатории антидопингового контроля.

Допинг в Украине

Применение допинга — одна из ключевых проблем современного спорта. Допинг может помочь спортсменам укрепить мышцы, уменьшить усталость, унять боль. Каждый год WADA готовит новый список запрещенных веществ, которые подразделяются на ряд категорий.

Допинг стал причиной медальных потерь Украины по итогам Олимпиад 2004, 2008 и в 2012 годов. В 2017 году Министерство молодежи и спорта предоставило информацию на запрос СМИ, согласно которой в общем, по итогам трех Олимпиад, Украина из-за допинга потеряла десять наград — золото Юрия Билонога в Афинах-2004, четыре серебра и пять бронз.

Добавим

Верховная Рада Украины сегодня также приняла в целом законопроект № 3498 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно меценатской деятельности в сфере спорта. Документ разработан с целью определения общих принципов меценатства в сфере спорта, популяризации спорта, создание благоприятных условий для обновления спортивных сооружений, спортивного оборудования государственных и муниципальных спортивных учреждений, улучшения физического здоровья спортсменов и различных возрастных групп населения. Документ поддержали 302 нардепа.

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