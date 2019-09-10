Рада припинила повноваження нардепа Анни Коваленко, яку призначили до Офісу Президента
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. Парламентарі ухвалили проект постанови 2091 про дострокове припинення повноважень народного депутата України Анни Коваленко. Відповідне рішення підтримали 369 народних депутатів, передає кореспондент УНН.
“Рішення прийняте”, — зазначив Разумков.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський призначив Анну Коваленко Заступником Керівника Офісу Президента України.
Новий заступник керівника Офісу Президента Анна Коваленко займатиметься питаннями підвищення обороноздатності України та опікуватиметься справами ветеранів.