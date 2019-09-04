У "Слузі народу" розповіли, чим займатиметься Коваленко в Офісі Президента
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Новий заступник керівника Офісу Президента Анна Коваленко займатиметься питаннями підвищення обороноздатності України та опікуватиметься справами ветеранів. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку партії "Слуга народу" у Facebook.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський 4 вересня призначив Анну Коваленко заступником керівника Офісу Президента України. Про це йдеться у відповідному указі № 653/2019, розміщеному в середу на сайті Президента.
"Призначити Коваленко Анну Миколаївну на посаду Заступника Керівника Офісу Президента України", - йдеться в тексті указу.