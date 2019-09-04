В "Слуге народа" рассказали, чем будет заниматься Коваленко в Офисе Президента

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Новый заместитель руководителя Офиса Президента Анна Коваленко будет заниматься вопросами повышения обороноспособности Украины и делами ветеранов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу партии "Слуга народа" в Facebook.