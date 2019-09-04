Коваленко призначено заступником Керівника Офісу Президента
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський призначив Анну Коваленко Заступником Керівника Офісу Президента України. Про це йдеться у відповідному указі № 653/2019, розміщеному в середу на сайті президента, передає УНН.
"Призначити Коваленко Анну Миколаївну на посаду Заступника Керівника Офісу Президента України", - йдеться в тексті указу.
Нагадаємо, 25 червня Президент України Володимир Зеленський своїм Указом призначив Богдана Андрія Йосиповича Керівником Офісу Президента України.