Коваленко назначено заместителем Руководителя Офиса Президента

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил Анну Коваленко Заместителем Руководителя Офиса Президента Украины. Об этом говорится в соответствующем указе № 653/2019, размещенном в среду на сайте президента, передает УНН.