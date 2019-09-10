Рада прекратила полномочия нардепа Анны Коваленко, которую назначили в Офис Президента
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Парламентарии приняли проект постановления 2091 о досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Анны Коваленко. Соответствующее решение поддержали 369 народных депутатов, передает корреспондент УНН.
“Решение принято”, — отметил Разумков.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский назначил Анну Коваленко Заместителем Руководителя Офиса Президента Украины.
Новый заместитель руководителя Офиса Президента Анна Коваленко заниматься вопросами повышения обороноспособности Украины и заниматься делами ветеранов.