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Рада підтримала законопроект щодо відповідальності за невиконання вимог дисциплінарного інспектора ВРП

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 травня. УНН. Верховна Рада України у четвер на позачерговому засіданні ухвалила в першому читанні проект закону № 5069 щодо відповідальності за невиконання законних вимог дисциплінарного інспектора Вищої ради правосуддя. Відповідне рішення підтримало 246 народних депутатів, передає кореспондент УНН.

Рада підтримала законопроект щодо відповідальності за невиконання вимог дисциплінарного інспектора ВРП

Цитата

“Президентським законопроектом пропонується запровадити службу дисциплінарних інспекторів — орган, який зараз знаходиться в апараті Вищої ради правосуддя. Пов’язаним законопроектом вносяться зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення, яким передбачається відповідальність за невиконання вимог — ненадання документів на запит дисциплінарного інспектора”, — сказав міністр юстиції України Денис Малюська, представляючи законопрогект в парламенті.

Деталі

Зі слів міністра, це — технічний законопроект, який супроводжує законопроект, ініційований Президентом, щодо ВРП.

Доповнення

Напередодні Верховна Рада підтримала у першому читанні ініційований Президентом проект закону № 5068 про внесення змін до деяких законів України щодо порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя та діяльності дисциплінарних інспекторів.

Проект закону передбачає створення Етичної ради, яка буде складатись з шести членів. Три члени будуть делегуватися з числа суддів чи суддів у відставці Радою суддів України, а три члени — від міжнародних партнерів, які співпрацюють з Україною у сфері боротьби з корупцією чи судової реформи протягом останніх трьох років.

Законопроект передбачає також надання повноважень членам відповідної Етичної ради здійснювати перевірку кандидатів на посади членів Вищої ради правосуддя і давати рекомендації щодо відповідних кандидатів. Також передбачено впровадження повноцінних конкурсних засад відбору кандидатів на посади членів Вищої ради правосуддя, а також створення служби дисциплінарних інспекторів у структурі ВРП і надання їм відповідних повноважень.

Законопроект передбачає, що чинні члени ВРП також повинні пройти процедуру перевірки на відповідність принципам доброчесності.

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