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Рада підтримала законопроект Зеленського про ВРП

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 травня. УНН. Верховна Рада у середу підтримала у першому читанні ініційований Президентом проект закону № 5068 про внесення змін до деяких законів України щодо порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя та діяльності дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя. Відповідне рішення підтримало 245 народних депутатів, передає кореспондент УНН.

Рада підтримала законопроект Зеленського про ВРП

Цитата:

“Проект закону передбачає створення Етичної ради, яка буде складатись з шести членів. Три члени будуть делегуватися з числа суддів чи суддів у відставці Радою суддів України, а три члени — від міжнародних партнерів, які співпрацюють з Україною у сфері боротьби з корупцією чи судової реформи протягом останніх трьох років”, — зазначив заступник міністра юстиції України Олександр Банчук під час представлення законопроекту в парламенті.

Деталі

Законопроект передбачає також надання повноважень членам відповідної Етичної ради здійснювати перевірку кандидатів на посади членів Вищої ради правосуддя і давати рекомендації щодо відповідних кандидатів, зазначив заступник міністра.

Також, з його слів, передбачено впровадження повноцінних конкурсних засад відбору кандидатів на посади членів Вищої ради правосуддя, а також створення служби дисциплінарних інспекторів у структурі ВРП і надання їм відповідних повноважень.

Законопроект передбачає, що чинні члени ВРП також повинні пройти процедуру перевірки на відповідність принципам доброчесності.

Контекст

15 лютого в Верховній Раді зареєстровано три законопроекти, ініційовані Президентом України Володимиром Зеленським щодо функціонування судової системи, зокрема — проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя і діяльності дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя № 5068.

Нарикінці березня Україна запросила у Венеціанській комісії терміновий висновок про законопроекти щодо процедури обрання членів Вищої ради правосуддя.

5 травня Венеціанська комісія на запит України надала терміновий висновок про законопроект з 11 рекомендаціями.

Європейський Союз розраховував, що Україна дотримається рекомендацій Венеційської комісії щодо законопроекту №5068 про конкурсний відбір і перевірку на доброчесність членів найвищого органу у системі суддівського самоврядування - ВРП.

А ВРП заявила, що норми законопроекту № 5068 не відповідають Конституції.

Врегулювання питання з судочинством - питання верховенства права - в уряді називають однією з умов надання МВФ чергового траншу Україні за програмою співпраці.

За останніми повідомленнями з Офісу Президента, Україна розраховує отримати до вересня транш обсягом 2 млрд доларів.

У НБУ наголошували про необхідність отримання траншу від МВФ, адже саме на вересень приходяться пікові виплати України за боргами.

Що було раніше

З’їзд суддів в березні обрав декілька членів Вищої ради правосуддя за своєю квотою.

Обрання членів ВРП відбулося на тлі заклику послів країн “Групи семи” відкласти призначення до Вищої ради правосуддя і Конституційний суд, до встановлення прозорих процесів відбору, які заслуговували б довіри. Також 9 березня, в перший день роботи з’їзду суддів, під стінами Президент готелю, де проходив захід, зібралася акція протесту проти з’їзду. Заклик — не проводити з’їзд суддів до зміни правил відбору членів ВРП і КСУ.

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