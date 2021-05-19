Рада підтримала законопроект Зеленського про ВРП

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“Проект закону передбачає створення Етичної ради, яка буде складатись з шести членів. Три члени будуть делегуватися з числа суддів чи суддів у відставці Радою суддів України, а три члени — від міжнародних партнерів, які співпрацюють з Україною у сфері боротьби з корупцією чи судової реформи протягом останніх трьох років”, — зазначив заступник міністра юстиції України Олександр Банчук під час представлення законопроекту в парламенті.

Деталі

Законопроект передбачає також надання повноважень членам відповідної Етичної ради здійснювати перевірку кандидатів на посади членів Вищої ради правосуддя і давати рекомендації щодо відповідних кандидатів, зазначив заступник міністра.

Також, з його слів, передбачено впровадження повноцінних конкурсних засад відбору кандидатів на посади членів Вищої ради правосуддя, а також створення служби дисциплінарних інспекторів у структурі ВРП і надання їм відповідних повноважень.

Законопроект передбачає, що чинні члени ВРП також повинні пройти процедуру перевірки на відповідність принципам доброчесності.

Контекст

15 лютого в Верховній Раді зареєстровано три законопроекти, ініційовані Президентом України Володимиром Зеленським щодо функціонування судової системи, зокрема — проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя і діяльності дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя № 5068.

Нарикінці березня Україна запросила у Венеціанській комісії терміновий висновок про законопроекти щодо процедури обрання членів Вищої ради правосуддя.

5 травня Венеціанська комісія на запит України надала терміновий висновок про законопроект з 11 рекомендаціями.

Європейський Союз розраховував, що Україна дотримається рекомендацій Венеційської комісії щодо законопроекту №5068 про конкурсний відбір і перевірку на доброчесність членів найвищого органу у системі суддівського самоврядування - ВРП.

А ВРП заявила, що норми законопроекту № 5068 не відповідають Конституції.

Врегулювання питання з судочинством - питання верховенства права - в уряді називають однією з умов надання МВФ чергового траншу Україні за програмою співпраці.

За останніми повідомленнями з Офісу Президента, Україна розраховує отримати до вересня транш обсягом 2 млрд доларів.

У НБУ наголошували про необхідність отримання траншу від МВФ, адже саме на вересень приходяться пікові виплати України за боргами.

Що було раніше

З’їзд суддів в березні обрав декілька членів Вищої ради правосуддя за своєю квотою.

Обрання членів ВРП відбулося на тлі заклику послів країн “Групи семи” відкласти призначення до Вищої ради правосуддя і Конституційний суд, до встановлення прозорих процесів відбору, які заслуговували б довіри. Також 9 березня, в перший день роботи з’їзду суддів, під стінами Президент готелю, де проходив захід, зібралася акція протесту проти з’їзду. Заклик — не проводити з’їзд суддів до зміни правил відбору членів ВРП і КСУ.