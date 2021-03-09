У Києві сьогодні з'їзд суддів: проти заходу вже зібрався протест

Деталі

На з'їзді планують обрати кількох членів Вищої ради правосуддя та суддю КСУ.

Це відбувається на тлі заклику послів країн "Групи семи" відкласти призначення до Вищої ради правосуддя та Конституційного суду, до встановлення прозорих процесів відбору, які б заслуговували на довіру.

За повідомленнями, до місця проведення з'їзду стягнули силовиків.

Тм часом, під стінами Президент готелю зібралася акція протесту. Її організатори заявляють, що на з'їзді хочуть обрати нових членів найвищого суддівського органу Вищої ради правосуддя та одного суддю до КСУ. "Саме недоброчесні судді у цих органах забезпечують суддівське свавілля та відсутність справедливості в країні. У громадськості єдиний заклик – не проводити з’їзду суддів до зміни правил добору членів ВРП і КСУ", - вказали організатори.

Доповнення

Голова Венеційської комісії Джанні Букіккіо раніше заявив, що Венеційська комісія очікує на ухвалення Верховною Радою законопроектів, які дозволять здійснювати перевірку кандидатів на посаду судді КСУ за участі міжнародних експертів.