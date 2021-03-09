В Киеве сегодня съезд судей: против мероприятия уже собрался протест
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. Очередной съезд судей Украины начнется 9 марта в Киеве. Под стенами Президент отеля, где запланировано мероприятие, собралась акция против съезда. С митинга ведут онлайн-трансляцию из-под стен здания, передает УНН.
Детали
На съезде планируется избрать нескольких членов Высшего совета правосудия и судью КСУ.
Это происходит на фоне призыва послов стран "Группы семи" отложить назначение в Высший совет правосудия и Конституционный суд, до установления прозрачных процессов отбора, которые заслуживали бы доверия.
По сообщениям, к месту проведения съезда стянули силовиков.
Тм временем, под стенами Президент отеля собралась акция протеста. Ее организаторы заявляют, что на съезде хотят избрать новых членов высшего судейского органа Высшего совета правосудия и одного судью в КСУ. "Именно недобросовестные судьи в этих органах обеспечивают судейский произвол и отсутствие справедливости в стране. У общественности единственный призыв - не проводить съезд судей до изменения правил отбора членов ВСП и КСУ", - указали организаторы.
Дополнение
Председатель Венецианской комиссии Джанни Букиккио ранее заявил, что Венецианская комиссия ожидает принятия Верховной Радой законопроектов, которые позволят осуществлять проверку кандидатов на должность судьи КСУ с участием международных экспертов.