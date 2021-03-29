Україна запросила терміновий висновок Венеціанської комісії щодо законопроекту про ВРП

Цитата

“Листом від 15 березня 2021 року Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков запросив термінове висновок Венеціанської комісії щодо законопроекту про внесення змін до деяких законів України про порядок обрання (призначення) членів Вищої ради правосуддя України та про діяльність дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя”, — сказано в повідомленні на сайті “венеціанки”.

Що було раніше

З’їзд суддів в березні обрав декілька членів Вищої ради правосуддя за своєю квотою.



Обрання членів ВСП відбулося на фоні заклику послів країн “Групи семи” відкласти призначення до Вищої ради правосуддя і Конституційного суду, до встановлення прозорих процесів відбору, які заслуговували б довіри.



Також 9 березня, в перший день роботи з’їзду суддів, під стінами Президент готелю, де проходив захід, зібралася акція протесту проти з’їзду. Заклик — не проводити з’їзд суддів до зміни правил відбору членів ВРП і КСУ.