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З'їзд суддів обрав четвертого члена Вищої ради правосуддя

З'їзд суддів обрав четвертого члена Вищої ради правосуддя

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 березня. УНН. З'їзд суддів у середу, 10 березня, обрав четвертого члена Вищої ради правосуддя за своєю квотою - ним стала суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Інна Плахтій. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Ради суддів.

Деталі

10 березня 2021 року за результатами повторного таємного голосування на XVІІI черговому з’їзді суддів України Плахтій Інну Борисівну обрано членом Вищої ради правосуддя строком на чотири роки.

За суддю Луцького міськрайонного суду Волинської області Інну Плахтій проголосувало 159 делегатів.

Інна Плахтій склала присягу члена Вищої ради правосуддя.

Що відомо про нового члена ВРП

Інна Борисівна Плахтій - суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області, член Ради суддів України. З 2009 по теперішній час - суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області (з 2015 року обрана на посаду судді безстроково).

За даними профільних ЗМІ, вона претендувала до Волинського апеляційного суду, але конкурс не відбувся через розпуск ВККСУ.

Інна Плахтій – із суддівської родини. Батько, сестра також працювали або працюють у цій сфері, донька - на посаді керівника служби інспекторів секретаріату ВРП.

В останній поданій декларації вказує, що користується квартирою у Луцьку 48,7 кв. м, власницями якої є її дочки. Фактично проживає у квартирі 48,6 кв. м батька у Луцьку. Суддя має авто Suzuki Vitara 2005  року випуску за 160 тис. грн.

За 2019 рік отримала заробітну плату 535 986 грн. У Національній школі суддів України отримала за 2019 рік 4452 грн.

Доповнення

Загалом з'їзд суддів обрав 4 члени ВРП. Так, новообрані члени ВРП – суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Інна Плахтій, суддя Хмельницького апеляційного суду Сергій Болотін, суддя Київського апеляційного суду Віталій Саліхов та суддя Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду Валерій Суховий почнуть виконувати повноваження після появи вакансій у складі ВРП.

Критика

Обрання членів ВРП відбулося на тлі заклику послів країн "Групи семи" відкласти призначення до Вищої ради правосуддя та Конституційного суду, до встановлення прозорих процесів відбору, які б заслуговували на довіру.

Також 9 березня, у перший день роботи з’їзду суддів, під стінами Президент готелю, де проходить захід, зібралася акція протесту проти з'їзду. Заклик – не проводити з’їзду суддів до зміни правил добору членів ВРП і КСУ.

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