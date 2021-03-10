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Съезд судей избрал четвертого члена Высшего совета правосудия

Съезд судей избрал четвертого члена Высшего совета правосудия

Киев  •  УНН

 • 16503 просмотра

КИЕВ. 10 марта. УНН. Съезд судей в среду, 10 марта, избрал четвертого члена Высшего совета правосудия по своей квоте - им стала судья Луцкого горрайонного суда Волынской области Инна Плахтий. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Совета судей.

Детали

10 марта 2021 года по результатам повторного тайного голосования на XVІІI очередном съезде судей Украины Плахтий Инну Борисовну избрали членом Высшего совета правосудия сроком на четыре года.

За судью Луцкого горрайонного суда Волынской области Инна Плахтий проголосовало 159 делегатов.

Инна Плахтий приняла присягу члена Высшего совета правосудия.

Что известно о новом члене В
СП

Инна Борисовна Плахтий - судья Луцкого горрайонного суда Волынской области, член Совета судей Украины. С 2009-го по настоящее время - судья Луцкого горрайонного суда Волынской области (с 2015 года избрана на должность судьи бессрочно).

По данным профильных СМИ, она претендовала в Волынский апелляционный суд, но конкурс не состоялся из-за роспуска ВККСУ.

Инна Плахтий - с судейской семьи. Отец, сестра также работали или работают в этой сфере, дочь - в должности руководителя службы инспекторов секретариата ВСП.

В последний представленной декларации указывает, что пользуется квартирой в Луцке 48,7 кв. м, обладательницами которой является ее дочери. Фактически проживает в квартире 48,6 кв. м отца в Луцке. Судья авто Suzuki Vitara 2005 года выпуска за 160 тыс. грн.

За 2019 год получила заработную плату 535 986 грн. В Национальной школе судей Украины получила за 2019 год 4452 грн.

Дополнение

В общем съезд судей избрал 4 члена ВРСП. Так, новоизбранные члены ВСП - судья Луцкого горрайонного суда Волынской области Инна Плахтий, судья Хмельницкого апелляционного суда Сергей Болотин, судья Киевского апелляционного суда Виталий Салихов и судья Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда Валерий Суховой начнут выполнять полномочия после появления вакансий в составе ВСП.

Критика

Избрание членов ВСП произошло на фоне призыва послов стран "Группы семи" отложить назначение в Высший совет правосудия и Конституционный суд, до установления прозрачных процессов отбора, которые заслуживали бы доверия.

Также 9 марта, в первый день работы съезда судей, под стенами Президент отеля, где проходит мероприятие, собралась акция протеста против съезда. Призыв - не проводить съезд судей до изменения правил отбора членов ВСП и КСУ.

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