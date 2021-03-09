Обрано трьох нових членів Вищої ради правосуддя: імена
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Сьогодні під час З’їзду суддів до складу Вищої ради правосуддя шляхом таємного голосування обрали трьох нових суддів, пише УНН.
Цитата
"... результати таємного голосування за кандидатів до складу Вищої ради правосуддя. Обрано членами ВРП Сергія Болотіна, Валерія Сухового та Віталія Саліхова", - йдеться у повідомленні на офіційній сторінці пресслужби ВРП у Facebook.
Деталі
За даними пресслужби, 277 бюлетенів визнано дійсними. Додамо, що новообрані члени Вищої ради правосуддя Сергій Болотін, Віталій Саліхов та Валерій Суховий уже склали присягу.
У пресслужбі ВРП додали, що в роботі з'їзду оголошено перерву до 10 години 10 березня 2021 року.
Раніше
Як повідомляв УНН, черговий з’їзд суддів України розпочався 9 березня у Києві. Під стінами Президент готелю зібралася акція проти з'їзду.
Відзначимо, що на з'їзді планували обрати кількох членів Вищої ради правосуддя та суддю КСУ. І це на тлі заклику послів країн "Групи семи" відкласти призначення до Вищої ради правосуддя та Конституційного суду, до встановлення прозорих процесів відбору, які б заслуговували на довіру.
Що ще відомо
Згодом народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, хто саме може увійти до складу ВРП за результатами голосування на З’їзді.
“За даними моїх джерел, список нових членів Вищої ради правосуддя буде таким:
1. Валерій Суховий (Касаційний господарський суд в складі Верховного суду)
2. Сергій Болотін (апеляційний суд Харківської області)
3. Віталій Саліхов (Київський апеляційний суд)
4. Олександр Панасюк (Вінницький апеляційний суд)”, — написав Гончаренко у себе в Тelegram.