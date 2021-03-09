Названо імена суддів, які, ймовірно, увійдуть до складу ВРП: хто вони

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Київ • УНН

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КИЇВ. 9 березня. УНН. Під час З’їзду суддів, що відбувається у Києві, до складу Вищої ради правосуддя буде обрано чотирьох нових суддів. Народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, хто саме може увійти до складу ВРП за результатами голосування на З’їзді, пише УНН.

Деталі

“За даними моїх джерел, список нових членів Вищої ради правосуддя буде таким:

1. Валерій Суховий (Касаційний господарський суд в складі Верховного суду)
2. Сергій Болотін (апеляційний суд Харківської області)
3. Віталій Саліхов (Київський апеляційний суд)
4. Олександр Панасюк (Вінницький апеляційний суд)”, — написав Гончаренко у себе в Тelegram.

Хто ці судді

УНН зібрав інформацію про чотирьох потенційних членів ВРП.

Валерій Суховий (Касаційний господарський суд в складі Верховного суду)

Навчався у КНУ ім. Тараса Шевченка, Український центр правничих студій УПФ.

Працював на посаді старшого юрисконсульта НПЦ “МЕКОН”.

У червні 2000 року на умовах конкурсу був прийнятий на посаду старшого консультанта відділу формування судової практики Управління узагальнення практики застосування законодавства Вищого арбітражного суду України. 2002 — помічник судді Вищого господарського суду, потім начальник Управління узагальнення практики застосування законодавства ВГСУ.

2004 року призначений Указом Президента суддею Господарського суду Київської області. 2005 року призначений заступником голови Господарського суду Київської області. 2009 року обраний суддею безстроково.

2010 року обраний суддею Київського міжобласного апеляційного господарського суду. 2011 — переведений на посаду судді Київського апеляційного господарського суду.

З 2015 року член Ради суддів України. До 2018 року очолював комітет бюджетного планування та матеріально-технічного забезпечення Ради суддів України.

За результатами конкурсу Указом Президента у 2017 році призначений суддею Верховного Суду у Касаційний господарський суд.

Суддя вказав у декларації, що мешкає разом з дружиною у Києві в її квартирі площею трохи мнше 70 кв.м. Має у власності земельну ділянку площею 1200 кв. м у Бузовій Києво-Святошинського району.

Суддя задекларував два авто, одне з яких — Mitsubishi Outlander, яке було викрадене у 2009 році. Також має Honda CR-V SPORT 2021 р. в.

У Верховному Суді за 2019 рік заробив 3 314 149 грн.

Сергій Болотін (апеляційний суд Харківської області)

Закінчив Вищу школу права при Інституті держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. Працював юрисконсультом.

В жовтні 2001 року призначений на посаду помічника голови Славутського міського суду Хмельницької області.

У 2004 році був призначений суддею Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області. У грудні 2010 року обраний Верховною Радою суддею Апеляційного суду Хмельницької області, у 2016 році став секретарем судової палати з розгляду кримінальних справ. З 2018 — голова цього суду.

Сергій Болотін у 2020 році придбав житловий будинок 387,6 кв. м у Стуфчинці (Хмельницький район) вартістю 2,52 млн грн. та земельну ділянку 996 кв. м там же за 179,9 тис. грн. Також у нього є квартира у Славуті, земельна ділянка 546 кв. м у Ташках, право користування квартирою у Хмельницькому та гаражем. Має і авто SUBARU Forester (2014).

За 2020 рік отримав заробітну плату 1 925 905 грн.

Віталій Саліхов (Київський апеляційний суд)

Закінчив Київський університет ім. Т. Шевченка де закінчив військовий факультет за спеціалізацією “судова робота”.

1998-2002 — консультант-помічник голови Військового суду Феодосійського гарнізону. У 2002 році призначений суддею військового місцевого суду Феодосійського гарнізону. 2005 року переведений до Військового суду Сімферопольського гарнізону.

У 2007 році обраний суддею Військового апеляційного суду ВМС України безстроково.

Після ліквідації системи військових судів у 2010 році він був обраний на посаду судді Апеляційного суду міста Севастополя, а після анексії Криму був вимушений переїхати до Києва, і в квітні 2014 року призначений суддею Апеляційного суду міста Києва, пізніше — Київського апеляційного суду.

У декларації вказав, що з 2007 року має у власності квартиру у Сімферополі 70,7 кв. м, дружина та син з 2006 — у Феодосії 71,1 кв. м. Наразі доступу до майна немає.
За 2019 рік суддя отримав в суді зарплату 1 935 316 грн.

Олександр Панасюк (Вінницький апеляційний суд)

Закінчив Академію СБУ з присвоєнням кваліфікації “юрист зі знанням англійської мови”.

1998-2002 — проходив службу на посадах оперативного складу Управління СБУ у Вінницькій області. Потім працював юрисконсультом.

У листопаді 2002 року призначений на посаду судді Чернівецького районного суду Вінницької області. 2003 року переведений до Гайсинського райсуду тієї ж області. У лютому 2010 — переведений на посаду судді Погребищенського райсуду. З того часу виконував обов’язки голови суду. 2011 — обраний суддею Апеляційного суду Вінницької області. З 2017 — заступник голови суду. З листопада 2018 — суддя Вінницького апеляційного суду. Обраний слідчим суддею та суддею-спікером.

Був членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

У декларації за 2020 рік вказав лише право безоплатного користування квартирою у Вінниці, власником якої є його дочка, а також автомобіль Інфініті Q50 2020 р. в., придбаний за 833 тис. грн. У жовтні 2020 року взяв кредит 416,5 тис. грн. За 2020 рік отримав 2 065 820 грн.

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