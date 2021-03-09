Названы имена судей, которые, вероятно, войдут в состав ВСП: кто они

Детали

“По данным моих источников, список новых членов Высшего совета правосудия будет таким:

1. Валерий Суховий (Кассационный суд в составе Верховного суда)

2. Сергей Болотин (апелляционный суд Харьковской области)

3. Виталий Салихов (Киевский апелляционный суд)

4. Александр Панасюк (Винницкий апелляционный суд)”, — написал Гончаренко у себя в Тelegram.

Кто эти судьи

УНН собрал информацию о четырех потенциальных членах ВСП.

Валерий Суховий (Кассационный суд в составе Верховного суда)

Учился в КНУ им. Тараса Шевченко, Украинский центр правовых исследований УПФ.

Работал в должности старшего юрисконсульта НПЦ “МЕКОН”.

В июне 2000 года на условиях конкурса был принят на должность старшего консультанта отдела формирования судебной практики Управления обобщения практики применения законодательства Высшего арбитражного суда Украины. 2002 — помощник судьи Высшего хозяйственного суда, затем начальник Управления обобщения практики применения законодательства ВХСУ.

2004 предназначен Указом Президента судьей Хозяйственного суда Киевской области. В 2005 году назначен заместителем председателя Хозяйственного суда Киевской области. В 2009 году, избран судьей бессрочно.

В 2010 году избран судьей Киевского межобластного апелляционного хозяйственного суда. 2011 — переведен на должность судьи Киевского апелляционного хозяйственного суда.

С 2015 года член Совета судей Украины. До 2018 года возглавлял комитет бюджетного планирования и материально-технического обеспечения Совета судей Украины.

По результатам конкурса Указом Президента в 2017 году назначен судьей Верховного Суда в Кассационный суд.

Судья указал в декларации, что живет вместе с женой в Киеве в ее квартире площадью чуть мнше 70 кв.м. Имеет в собственности земельный участок площадью 1200 кв. м в Бузовой Киево-Святошинского района.

Судья задекларировал два автомобиля, один из которых — Mitsubishi Outlander, который было похищено в 2009 году. Также Honda CR-V SPORT 2021 г. в.

В Верховном суде за 2019 год заработал 3 314 149 грн.

Сергей Болотин (апелляционный суд Харьковской области)

Окончил Высшую школу права при Институте государства и права им. В. М. Корецкого НАН Украины. Работал юрисконсультом.

В октябре 2001 года назначен на должность помощника председателя Славутского городского суда Хмельницкой области.

В 2004 году был назначен судьей Шепетовского горрайонного суда Хмельницкой области. В декабре 2010 года избран Верховной Радой судьей Апелляционного суда Хмельницкой области, в 2016 году стал секретарем судебной палаты по рассмотрению уголовных дел. С 2018 — председатель этого суда.

Сергей Болотин в 2020 году приобрел жилой дом 387,6 кв. м в Стуфчинцы (Хмельницкий район) стоимостью 2,52 млн грн. и земельный участок 996 кв. м там же за 179,9 тыс. грн. Также у него есть квартира в Славуте, земельный участок 546 кв. м в Ташках, право пользования квартирой в Хмельницком и гаражом. Имеет и авто SUBARU Forester (2014).

2020 года получил заработную плату 1 925 905 грн.

Виталий Салихов (Киевский апелляционный суд)

Окончил Киевский университет им. Т. Шевченко где окончил военный факультет по специальности “судебная работа”.

1998-2002 — консультант-помощник председателя Военного суда Феодосийского гарнизона. В 2002 году назначен судьей военного местного суда Феодосийского гарнизона. 2005 переведен в Военный суд Симферопольского гарнизона.

В 2007 году избран судьей Военного апелляционного суда ВМС Украины бессрочно.

После ликвидации системы военных судов в 2010 году он был избран на должность судьи Апелляционного суда города Севастополя, а после аннексии Крыма был вынужден переехать в Киев, и в апреля 2014 года назначен судьей Апелляционного суда города Киева, позже — Киевского апелляционного суда.

В декларации указал, что с 2007 года в собственности квартиру в Симферополе 70,7 кв. м, жена и сын с 2006 — в Феодосии 71,1 кв. м. В настоящее время доступа к имуществу нету.

За 2019 судья получил в суде зарплату 1 935 316 грн.

Александр Панасюк (Винницкий апелляционный суд)

Окончил Академию СБУ с присвоением квалификации “юрист со знанием английского языка”.

1998-2002 — проходил службу на должностях оперативного состава Управления СБУ в Винницкой области. Затем работал юрисконсультом.

В ноябре 2002 года назначен на должность судьи Черновицкого районного суда Винницкой области. В 2003 переведен в Гайсинский райсуд той же области. В феврале 2010 года — переведен на должность судьи Погребищенского райсуда. С тех пор исполнял обязанности председателя суда. 2011 — избран судьей Апелляционного суда Винницкой области. С 2017 — заместитель председателя суда. С ноября 2018 — судья Винницкого апелляционного суда. Избранный следственным судьей и судьей-спикером.

Был членом Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

В декларации 2020 года указал лишь право бесплатного пользования квартирой в Виннице, владельцем которой является его дочь, а также автомобиль Инфинити Q50 2020 в., приобретенный за 833 тыс. грн. В октябре 2020 года взял кредит 416,5 тыс. грн. За 2020 год получил 2 065 820 грн.