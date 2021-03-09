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Избраны три новых члена Высшего совета правосудия: имена

Киев  •  УНН

 • 31034 просмотра

КИЕВ. 9 марта. УНН. Сегодня во время Съезда судей в состав Высшего совета правосудия путем тайного голосования избрали трех новых судей, пишет УНН.

Цитата

"... результаты тайного голосования за кандидатов в состав Высшего совета правосудия. Избрано членами ВСП Сергея Болотина, Валерия Сухова и Виталия Салихова", - говорится в сообщении на официальной странице пресс-службы ВСП в Facebook.

Детали

По данным пресс-службы, 277 бюллетеней признаны недействительными. Добавим, что вновь избранные члены Высшего совета правосудия Сергей Болотин, Виталий Салихов и Валерий Суховий уже приняли присягу.

В пресс-службе ВСП добавили, что в работе съезда объявлен перерыв до 10:00 10 марта 2021 года.

Ранее

Как сообщал УНН, очередной съезд судей Украины начался 9 марта в Киеве. Под стенами Президент отеля собралась акция против съезда.

Отметим, что на съезде планировали выбрать нескольких членов Высшего совета правосудия и судью КСУ. И это на фоне призыва послов стран "Группы семи" отложить назначение в Высший совет правосудия и Конституционный суд, до установления прозрачных процессов отбора, которые заслуживали доверия.

Что еще известно

Впоследствии народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, кто именно может войти в состав ВСП по результатам голосования на Съезде.

"По данным моих источников, список новых членов Высшего совета правосудия будет таким:

1. Валерий Суховый (Кассационный суд в составе Верховного суда)
2. Сергей Болотин (апелляционный суд Харьковской области)
3. Виталий Салихов (Киевский апелляционный суд)
4. Александр Панасюк (Винницкий апелляционный суд)", - написал Гончаренко у себя в Тelegram.

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