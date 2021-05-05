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Венеційка надала терміновий висновок щодо українського законопроекту про ВРП

Венеційка надала терміновий висновок щодо українського законопроекту про ВРП

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 травня. УНН. Венеціанська комісія на запит України надала терміновий висновок про законопроекти щодо процедури обрання членів Вищої ради правосуддя. У висновку містяться 11 рекомендацій, передає УНН з посиланням на документ.

Цитата

“В цілому Венеціанська комісія і Директорат (з прав людини і верховенства закону — ред.) Вітають обгрунтування законопроекту № 5068, оскільки він має намір реалізувати одну з ключових рекомендацій попереднього спільного висновку: „питання сумлінності та етики ВРП також має бути вирішено в терміновому порядку“. Судова реформа, яка не впливає на функціонування ВРП і чесність його членів, приречена на провал. Венеціанська комісія та Директорат вітають те, що склад Ради з етики ґрунтується на попередніх висновках Комісії, особливо в тому, що стосується участі міжнародних експертів”, — йдеться у висновку.

Деталі

У той же час, “Венеційка” висловила жаль у зв’язку з тим що законопроект № 5068 є частковою мірою і не передбачає цілісної реформи судової системи.

Варто зазначити, що законопроектом пропонується визначити порядок утворення і діяльності Ради з етики, до складу якої будуть входити три людини з числа суддів або суддів у відставці, визначені Радою суддів України, і три людини, визначені міжнародними організаціями, з якими Україна протягом як мінімум останніх трьох років співпрацює в сфері запобігання та протидії корупції, або в сфері судової реформи, відповідно до міжнародних договорів України
Венеціанська комісія та Директорат дали наступні основні рекомендації:

1. У законі повинні бути викладені “критерії професійної етики і сумлінності”;
2. Голова Верховного суду або Голова Вищого антикорупційного суду може оголосити Рада з етики заснованим, і слід ввести механізм за замовчуванням для випадку, коли Рада суддів не призначив своїх членів;
3. Кандидатури на посаду національних членів Ради з етики повинні бути оголошені на веб-сайті Ради суддів, і тільки судді, які вже пройшли оцінку (перевірку), повинні мати право на призначення;
4. Міжнародне участь в Раді з етики має бути чітко обмежена одним мандатом на шість років;
5. Закон повинен надавати Раді з етики достатні повноваження для його роботи;
6. Щоб полегшити прийняття Правил процедури, закон може дозволити Раді з етики застосовувати правила для ВККС за аналогією;
7. Положення про те, що Рада з етики повинен завершити оцінку нинішніх членів ВСП протягом 3 місяців, неможливо виконати, цей термін слід продовжити;
8. Рада з етики повинен створити пул кандидатів, з якого органи за призначенням можуть вибирати (тобто фільтрувати кандидатів), і Рада з етики не повинен (де-факто) мати право ранжувати кандидатів; тільки Рада з етики, а не Комітет Ради, що відповідає за питання правосуддя, повинен приймати рішення з етики та чесності кандидатів.
9. Рішення Ради з етики вважаються прийнятими, якщо за них проголосували чотири члени і якщо серед цих чотирьох членів є як мінімум два міжнародних експерта; в разі поділу голосів голосування повинно бути повторено, але якщо рівна кількість голосів не вдалося подолати протягом фіксованого терміну, зазначеного в законі, голос групи членів, в яку входять не менше двох міжнародних експертів, повинен переважати;
10. Апеляція на рішення Ради з етики повинна подаватися до Верховного суду;
11. Рада з етики повинен бути зобов’язаний передати свої висновки про недотримання в Назка і НАБУ для подальших дій.

Доповнення

15 лютого в Верховній Раді зареєстровано три законопроекти, ініційовані Президентом України Володимиром Зеленським щодо функціонування судової системи, зокрема — проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя і діяльності дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя № 5068.

В кінці березня Україна запросила у Венеціанській комісії термінове висновок про законопроекти щодо процедури обрання членів Вищої ради правосуддя.

Що передувало

З’їзд суддів в березні обрав декілька членів Вищої ради правосуддя за своєю квотою.

Обрання членів ВСП відбулося на тлі заклику послів країн “Групи семи” відкласти призначення до Вищої ради правосуддя і Конституційний суд, до встановлення прозорих процесів відбору, які заслуговували б довіри.

Також 9 березня, в перший день роботи з’їзду суддів, під стінами Президент готелю, де проходив захід, зібралася акція протесту проти з’їзду. Заклик — не проводити з’їзд суддів до зміни правил відбору членів ВСП і КСУ.

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