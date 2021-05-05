Венецианка предоставила срочный вывод об украинском законопроекте про ВСП

Цитата

“В целом Венецианская комиссия и Директорат (по правам человека и верховенству закона — ред.) приветствуют обоснование законопроекта № 5068, поскольку он намеревается реализовать одну из ключевых рекомендаций предыдущего совместного заключения: „вопрос добросовестности и этики ВСП также должен быть решен в срочном порядке“. Судебная реформа, которая не затрагивает функционирование ВСП и честность его членов, обречена на провал. Венецианская комиссия и Директорат приветствуют то, что состав Совета по этике основывается на предыдущих заключениях Комиссии, особенно в том, что касается участия международных экспертов”, — говорится в заключении.

Детали

В то же время, “Венецианка” выразили сожаление в связи с тем что законопроект № 5068 является частичной мерой и не предусматривает целостной реформы судебной системы.

Стоит отметить, что законопроектом предлагается определить порядок образования и деятельности Совета по этике, в состав которой будут входить три человека из числа судей или судей в отставке, определенные Советом судей Украины, и три человека, определенные международными организациями, с которыми Украина в течение как минимум последних трех лет сотрудничает в сфере предотвращения и противодействия коррупции, или в сфере судебной реформы, в соответствии с международными договорами Украины

Венецианская комиссия и Директорат дали следующие основные рекомендации:

1. В законе должны быть изложены “критерии профессиональной этики и добросовестности”;

2. Председатель Верховного суда или Председатель Высшего антикоррупционного суда может объявить Совет по этике учрежденным, и следует ввести механизм по умолчанию для случая, когда Совет судей не назначил своих членов;

3. Кандидатуры на должность национальных членов Совета по этике должны быть объявлены на веб-сайте Совета судей, и только судьи, которые уже прошли оценку (проверку), должны иметь право на назначение;

4. Международное участие в Совете по этике должно быть четко ограничено одним мандатом на шесть лет;

5. Закон должен предоставлять Совету по этике достаточные полномочия для его работы;

6. Чтобы облегчить принятие Правил процедуры, закон может позволить Совету по этике применять правила для ВККС по аналогии;

7. Положение о том, что Совет по этике должен завершить оценку нынешних членов ВСП в течение 3 месяцев, невозможно выполнить, этот срок следует продлить;

8. Совет по этике должен создать пул кандидатов, из которого органы по назначению могут выбирать (т.е. фильтровать кандидатов), и Совет по этике не должен (де-факто) иметь право ранжировать кандидатов; только Совет по этике, а не Комитет Рады, отвечающий за вопросы правосудия, должен принимать решения по этике и честности кандидатов.

9. Решения Совета по этике считаются принятыми, если за них проголосовали четыре члена и если среди этих четырех членов есть как минимум два международных эксперта; в случае разделения голосов голосование должно быть повторено, но если равное количество голосов не удалось преодолеть в течение фиксированного срока, указанного в законе, голос группы членов, в которую входят не менее двух международных экспертов, должен преобладать;

10. Апелляция на решения Совета по этике должна подаваться в Верховный суд;

11. Совет по этике должен быть обязан передать свои выводы о несоблюдении в НАЗК и НАБУ для дальнейших действий.

Дополнение

15 февраля в Верховной Раде зарегистрированы три законопроекта, инициированные Президентом Украины Владимиром Зеленским относительно функционирования судебной системы, в частности — проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно порядка избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия № 5068.



В конце марта Украина запросила у Венецианской комиссии срочное заключение о законопроектах касательно процедуры избрания членов Высшего совета правосудия.



Что предшествовало

Съезд судей в марте избрал несколько членов Высшего совета правосудия по своей квоте.



Избрание членов ВСП произошло на фоне призыва послов стран “Группы семи” отложить назначение в Высший совет правосудия и Конституционный суд, до установления прозрачных процессов отбора, которые заслуживали бы доверия.

Также 9 марта, в первый день работы съезда судей, под стенами Президент отеля, где проходило мероприятие, собралась акция протеста против съезда. Призыв — не проводить съезд судей до изменения правил отбора членов ВСП и КСУ.