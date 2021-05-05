Венецианка предоставила срочный вывод об украинском законопроекте про ВСП

ukru
Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
15:41 • 79957 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 131032 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 186215 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 187908 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 272516 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 315362 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157217 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 142945 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 270079 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 126339 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Акции европейских оборонных компаний бьют рекорды из-за планов по укреплению обороны Украины

Акции европейских оборонных компаний бьют рекорды из-за планов по укреплению обороны Украины

3 марта, 10:14 • 49188 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 179849 просмотра
Глава Евросовета ответил на письмо Орбана о войне в Украине и переговорах с рф: что сказал

Глава Евросовета ответил на письмо Орбана о войне в Украине и переговорах с рф: что сказал

3 марта, 12:00 • 38066 просмотра
Фон дер Ляйен во вторник ознакомит лидеров ЕС с планом перевооружения Европы

Фон дер Ляйен во вторник ознакомит лидеров ЕС с планом перевооружения Европы

3 марта, 12:59 • 42237 просмотра
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

16:18 • 61059 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 315361 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 270079 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 425877 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 391863 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 375258 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

16:18 • 61059 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 179849 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 210086 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 190497 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 272514 просмотра
Актуальное
Венецианка предоставила срочный вывод об украинском законопроекте про ВСП

Венецианка предоставила срочный вывод об украинском законопроекте про ВСП

Киев  •  УНН

 • 16115 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. Венецианская комиссия на запрос Украины предоставила срочное заключение о законопроектах касательно процедуры избрания членов Высшего совета правосудия. В заключении содержатся 11 рекомендаций, передает УНН со ссылкой на документ.

Цитата

“В целом Венецианская комиссия и Директорат (по правам человека и верховенству закона — ред.) приветствуют обоснование законопроекта № 5068, поскольку он намеревается реализовать одну из ключевых рекомендаций предыдущего совместного заключения: „вопрос добросовестности и этики ВСП также должен быть решен в срочном порядке“. Судебная реформа, которая не затрагивает функционирование ВСП и честность его членов, обречена на провал. Венецианская комиссия и Директорат приветствуют то, что состав Совета по этике основывается на предыдущих заключениях Комиссии, особенно в том, что касается участия международных экспертов”, — говорится в заключении.

Детали

В то же время, “Венецианка” выразили сожаление в связи с тем что законопроект № 5068 является частичной мерой и не предусматривает целостной реформы судебной системы.

Стоит отметить, что законопроектом предлагается определить порядок образования и деятельности Совета по этике, в состав которой будут входить три человека из числа судей или судей в отставке, определенные Советом судей Украины, и три человека, определенные международными организациями, с которыми Украина в течение как минимум последних трех лет сотрудничает в сфере предотвращения и противодействия коррупции, или в сфере судебной реформы, в соответствии с международными договорами Украины

Венецианская комиссия и Директорат дали следующие основные рекомендации:

1. В законе должны быть изложены “критерии профессиональной этики и добросовестности”;
2. Председатель Верховного суда или Председатель Высшего антикоррупционного суда может объявить Совет по этике учрежденным, и следует ввести механизм по умолчанию для случая, когда Совет судей не назначил своих членов;
3. Кандидатуры на должность национальных членов Совета по этике должны быть объявлены на веб-сайте Совета судей, и только судьи, которые уже прошли оценку (проверку), должны иметь право на назначение;
4. Международное участие в Совете по этике должно быть четко ограничено одним мандатом на шесть лет;
5. Закон должен предоставлять Совету по этике достаточные полномочия для его работы;
6. Чтобы облегчить принятие Правил процедуры, закон может позволить Совету по этике применять правила для ВККС по аналогии;
7. Положение о том, что Совет по этике должен завершить оценку нынешних членов ВСП в течение 3 месяцев, невозможно выполнить, этот срок следует продлить;
8. Совет по этике должен создать пул кандидатов, из которого органы по назначению могут выбирать (т.е. фильтровать кандидатов), и Совет по этике не должен (де-факто) иметь право ранжировать кандидатов; только Совет по этике, а не Комитет Рады, отвечающий за вопросы правосудия, должен принимать решения по этике и честности кандидатов.
9. Решения Совета по этике считаются принятыми, если за них проголосовали четыре члена и если среди этих четырех членов есть как минимум два международных эксперта; в случае разделения голосов голосование должно быть повторено, но если равное количество голосов не удалось преодолеть в течение фиксированного срока, указанного в законе, голос группы членов, в которую входят не менее двух международных экспертов, должен преобладать;
10. Апелляция на решения Совета по этике должна подаваться в Верховный суд;
11. Совет по этике должен быть обязан передать свои выводы о несоблюдении в НАЗК и НАБУ для дальнейших действий.

Дополнение

15 февраля в Верховной Раде зарегистрированы три законопроекта, инициированные Президентом Украины Владимиром Зеленским относительно функционирования судебной системы, в частности — проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно порядка избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия № 5068.

В конце марта Украина запросила у Венецианской комиссии срочное заключение о законопроектах касательно процедуры избрания членов Высшего совета правосудия.

Что предшествовало

Съезд судей в марте избрал несколько членов Высшего совета правосудия по своей квоте.

Избрание членов ВСП произошло на фоне призыва послов стран “Группы семи” отложить назначение в Высший совет правосудия и Конституционный суд, до установления прозрачных процессов отбора, которые заслуживали бы доверия.

Также 9 марта, в первый день работы съезда судей, под стенами Президент отеля, где проходило мероприятие, собралась акция протеста против съезда. Призыв — не проводить съезд судей до изменения правил отбора членов ВСП и КСУ.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы