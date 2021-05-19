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Рада поддержала законопроект Зеленского о ВСП

Киев • УНН

 • 18834 просмотра

КИЕВ. 19 мая. УНН. Верховная Рада в среду поддержала в первом чтении инициированный Президентом проект закона № 5068 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно порядка избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия. Соответствующее решение поддержали 245 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

Рада поддержала законопроект Зеленского о ВСП

Цитата:

"Проект закона предусматривает создание Этического совета, который будет состоять из шести членов. Три члена будут делегироваться из числа судей или судей в отставке Советом судей Украины, а три члена - от международных партнеров, сотрудничающих с Украиной в сфере борьбы с коррупцией или судебной реформы в течение последних трех лет", - отметил заместитель министра юстиции Украины Александр Банчук во время представления законопроекта в парламенте.

Детали

Законопроект предусматривает также предоставление полномочий членам соответствующего Этического совета осуществлять проверку кандидатов на должности членов Высшего совета правосудия и давать рекомендации относительно соответствующих кандидатов, отметил замминистра.

Также, по его словам, предусмотрено внедрение полноценных конкурсных основ отбора кандидатов на должности членов Высшего совета правосудия, а также создание службы дисциплинарных инспекторов в структуре ВСП и предоставление им соответствующих полномочий.

Законопроект предусматривает, что действующие члены ВСП также должны пройти процедуру проверки на соответствие принципам добродетели.

Контекст

15 февраля в Верховной Раде зарегистрировали три законопроекта, инициированные Президентом Украины Владимиром Зеленским,относительно функционирования судебной системы, в частности - проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно порядка избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия № 5068.

В конце марта Украина запросила у Венецианской комиссии срочный вывод о законопроектах относительно процедуры избрания членов Высшего совета правосудия.

5 мая Венецианская комиссия на запрос Украины предоставила срочный вывод о законопроекте с 11 рекомендациями.

Европейский Союз рассчитывал, что Украина будет придерживаться рекомендаций Венецианской комиссии по законопроекту № 5068 о конкурсном отборе и проверке на добродетель членов высшего органа в системе судейского самоуправления - ВСП.

А ВСП заявил, что нормы законопроекта № 5068 не соответствуют Конституции.

Урегулирование вопроса с судопроизводством - вопрос верховенства права - в правительстве называют одним из условий предоставления МВФ очередного транша Украине по программе сотрудничества.

По последним сообщениям из Офиса Президента, Украина рассчитывает получить до сентября транш в размере 2 млрд долларов.

В НБУ отмечали необходимость получения транша от МВФ, ведь именно на сентябрь приходятся пиковые выплаты Украины по долгам.

Что было ранее

Съезд судей в марте избрал несколько членов Высшего совета правосудия по своей квоте.

Избрание членов ВСП произошло на фоне призыва послов стран "Группы семи" отложить назначение в Высший совет правосудия и Конституционный Суд, до установления прозрачных процессов отбора, которые заслуживали бы доверия. Также 9 марта, в первый день работы съезда судей, под стенами Президент отеля, где проходило мероприятие, собралась акция протеста против съезда. Призыв - не проводить съезд судей до изменения правил отбора членов ВСП и КСУ.

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