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Рада поддержала законопроект об ответственности за невыполнение требований дисциплинарного инспектора ВРП

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 мая. УНН. Верховная Рада Украины в четверг на внеочередном заседании приняла в первом чтении проект закона № 5069 относительно ответственности за невыполнение законных требований дисциплинарного инспектора Высшего совета правосудия. Соответствующее решение поддержали 246 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

Рада поддержала законопроект об ответственности за невыполнение требований дисциплинарного инспектора ВРП

Цитата

“Президентским законопроектом предлагается ввести службу дисциплинарных инспекторов — орган, который сейчас находится в аппарате Высшего совета правосудия. Связанным законопроектом вносятся изменения в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающий ответственность за невыполнение требований — непредоставление документов по запросу дисциплинарного инспектора”, — сказал министр юстиции Украины Денис Малюська, представляя законопрогект в парламенте.

Детали

По словам министра, это — технический законопроект, который сопровождает законопроект, инициированный Президентом, касательно ВСП.

Дополнение

Накануне Верховная Рада поддержала в первом чтении инициированный Президентом проект закона № 5068 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно порядка избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов.

Проект закона предусматривает создание этического совета, который будет состоять из шести членов. Три члена будут делегироваться из числа судей или судей в отставке Советом судей Украины, а три члена — от международных партнеров, сотрудничающих с Украиной в сфере борьбы с коррупцией или судебной реформы в течение последних трех лет.

Законопроект предусматривает также предоставление полномочий членов соответствующего этического совета осуществлять проверку кандидатов на должности членов Высшего совета правосудия и давать рекомендации относительно соответствующих кандидатов. Также предусмотрено внедрение полноценных конкурсных основ отбора кандидатов на должности членов Высшего совета правосудия, а также создание службы дисциплинарных инспекторов в структуре ВРП и предоставления им соответствующих полномочий.

Законопроект предусматривает, что действующие члены ВРП также должны пройти процедуру проверки на соответствие принципам добродетели.

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