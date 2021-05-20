Рада поддержала законопроект об ответственности за невыполнение требований дисциплинарного инспектора ВРП
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. Верховная Рада Украины в четверг на внеочередном заседании приняла в первом чтении проект закона № 5069 относительно ответственности за невыполнение законных требований дисциплинарного инспектора Высшего совета правосудия. Соответствующее решение поддержали 246 народных депутатов, передает корреспондент УНН.
Цитата
“Президентским законопроектом предлагается ввести службу дисциплинарных инспекторов — орган, который сейчас находится в аппарате Высшего совета правосудия. Связанным законопроектом вносятся изменения в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающий ответственность за невыполнение требований — непредоставление документов по запросу дисциплинарного инспектора”, — сказал министр юстиции Украины Денис Малюська, представляя законопрогект в парламенте.
Детали
По словам министра, это — технический законопроект, который сопровождает законопроект, инициированный Президентом, касательно ВСП.
Дополнение
Накануне Верховная Рада поддержала в первом чтении инициированный Президентом проект закона № 5068 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно порядка избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов.
Проект закона предусматривает создание этического совета, который будет состоять из шести членов. Три члена будут делегироваться из числа судей или судей в отставке Советом судей Украины, а три члена — от международных партнеров, сотрудничающих с Украиной в сфере борьбы с коррупцией или судебной реформы в течение последних трех лет.
Законопроект предусматривает также предоставление полномочий членов соответствующего этического совета осуществлять проверку кандидатов на должности членов Высшего совета правосудия и давать рекомендации относительно соответствующих кандидатов. Также предусмотрено внедрение полноценных конкурсных основ отбора кандидатов на должности членов Высшего совета правосудия, а также создание службы дисциплинарных инспекторов в структуре ВРП и предоставления им соответствующих полномочий.
Законопроект предусматривает, что действующие члены ВРП также должны пройти процедуру проверки на соответствие принципам добродетели.