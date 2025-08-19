$41.260.08
Рада не змогла усунути Безуглу з засідань: нардеп назвав причину

Київ • УНН

 • 82 перегляди

Комітет Верховної Ради з питань регламенту повторно не зміг відсторонити Мар’яну Безуглу від засідань. Рішення не набрало достатньої кількості голосів.

Рада не змогла усунути Безуглу з засідань: нардеп назвав причину

Комітет з питань регламенту Верховної Ради України не зміг відсторонити від наступних засідань парламенту позафракційну народну депутатку Мар’яну Безуглу. Про це повідомив у Telegram нардеп від фракції "Голос" Ярослав Желєзняк, передає УНН.

Деталі

Сьогодні зранку повторно зібрався Комітет з питань Регламенту і знову не схвалив вилучити Безуглу. Рішення підтримали - 4 з 5-ти мінімально необхідних. Можна прям другу серію "Порятунок рядового Райна" знімати 

– написав Железняк.

Нагадаємо

Народна депутатка Мар'яна Безугла заявила, що має синдром Аспергера, розлад аутистичного спектру. Він характеризується труднощами у соціальній взаємодії, обмеженими та повторюваними моделями поведінки та інтересами.

Люди з цим синдромом можуть мати нормальний або високий інтелект, але відчувають труднощі з розумінням емоцій інших людей, соціальними сигналами та пристосуванням до змін.

Також УНН повідомляв, що український співак, фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя у соцмережах оголосив збір у 1 млн грн на психіатра для нардепки Мар’яни Безуглої. Це сталось після того, як влучання ракети в його будинок назвала "кармою".

Євген Устименко

