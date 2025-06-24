"Ми ж люди": фронтмен "Антитіл" Тополя збирає мільйон гривень на психіатра для Безуглої

Український співак, фронтмент гурту "Антитіла" Тарас Тополя у соцмережах оголосив збір у 1 млн грн на психіатра для нардепки Мар’яни Безуглої. Про це він написав у Facebook, передає УНН.

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Тополя разом з дружиною подякував всім небайдужим. Разом з тим, він написав, що оголошує збір у мільйон гривень на психіатричне лікування для Безуглої.

От що дійсно важливо, дійсно справа державного значення, так це допомогти Народній обраниці з лікуванням. Ми ж люди. Тож я відкриваю банку "На психіатра Марʼяні" - написав Тополя.

Він додав, що нардепці потрібен повноцінний курс, а то й декілька. Водночас, якщо Безугла не погодиться всі зібрані кошти підуть на підтримку дітей загиблих бійців 130 Батальйону ТРО.

Нагадаємо

23 червня російська ракета влучила в будинок фронтмена гурту "Антитіла" Тараса Тополі в Києві. Його квартира була зруйнована, сам співак і його родина не постраждали.

У відповідь народна депутатка Мар’яна Безугла звинуватила Тараса Тополю у "фейковій службі" в Силах оборони України, а влучання ракети в його будинок назвала "кармою".

Це не перша скандальна заява нардепки: до того Безугла назвала "кармою" загибель 31-річного Дмитра Ісаєнка який загинув у Києві через російську атаку. Саме його батьки провели цілий день біля зруйнованого під'їзду у Солом'янському районі столиці, чекаючи на звістки від рятувальників.