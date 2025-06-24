"Мы же люди": фронтмен "Антитіл" Тополя собирает миллион гривен на психиатра для Безуглой

Украинский певец, фронтмен группы "Антитіла" Тарас Тополя в соцсетях объявил сбор в 1 млн грн на психиатра для нардепа Марьяны Безуглой. Об этом он написал в Facebook, передает УНН.

Детали

Тополя вместе с женой поблагодарил всех неравнодушных. Вместе с тем, он написал, что объявляет сбор в миллион гривен на психиатрическое лечение для Безуглой.

Вот что действительно важно, действительно дело государственного значения, так это помочь Народной избраннице с лечением. Мы же люди. Поэтому я открываю банку "На психиатра Марьяне" - написал Тополя.

Он добавил, что нардепу нужен полноценный курс, а то и несколько. В то же время, если Безуглая не согласится, все собранные средства пойдут на поддержку детей погибших бойцов 130 Батальона ТРО.

Напомним

23 июня российская ракета попала в дом фронтмена группы "Антитіла" Тараса Тополи в Киеве. Его квартира была разрушена, сам певец и его семья не пострадали.

В ответ народный депутат Марьяна Безуглая обвинила Тараса Тополю в "фейковой службе" в Силах обороны Украины, а попадание ракеты в его дом назвала "кармой".

Это не первое скандальное заявление нардепа: до того Безуглая назвала "кармой" гибель 31-летнего Дмитрия Исаенко, который погиб в Киеве из-за российской атаки. Именно его родители провели целый день возле разрушенного подъезда в Соломенском районе столицы, ожидая известий от спасателей.