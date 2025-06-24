"Мы же люди": фронтмен "Антитіл" Тополя собирает миллион гривен на психиатра для Безуглой

$41.830.15
48.200.34
ukenru
В Центре общественного здоровья сообщили, выявлен ли новый штамм COVID-19 в Украине
Эксклюзив
06:40 • 5928 просмотра
В Центре общественного здоровья сообщили, выявлен ли новый штамм COVID-19 в Украине
05:38 • 21822 просмотра
Трамп объявил о вступлении в силу прекращения огня между Израилем и Ираном
Эксклюзив
05:31 • 23426 просмотра
Что ожидать от саммита НАТО 2025 в Гааге
23 июня, 17:50 • 38952 просмотра
Нафтогаз выиграл арбитраж против Газпрома на 1,37 млрд долларов
23 июня, 16:46 • 154493 просмотра
Назарий Гусаков — смертельно больной мужчина, которому нужна помощь, или мошенник-беглец: подробности громкого скандала
Эксклюзив
23 июня, 14:03 • 113990 просмотра
Чернышов заявил, что получил подозрение (видео)
Эксклюзив
23 июня, 12:57 • 176919 просмотра
Таблетки на экспорт: как "Дарница" завоевывает рынки, пока лекарства в Украине дорожают
23 июня, 12:56 • 89125 просмотра
В СБУ рассказали подробности подготовки двух покушений на Зеленского: одно планировали на территории ОП, а другое - в аэропорту Жешув
23 июня, 12:19 • 169016 просмотра
НАТО готовится к историческому саммиту: где будет проходить, повестка дня и какие меры безопасности
Эксклюзив
23 июня, 08:45 • 70160 просмотра
Пациенты пока не почувствовали удешевление цен на лекарства, реформы только начинаются – директор БФ «Пациенты Украины»
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+19°
2м/с
64%
743мм
Популярные новости
Во Львовской области грузовик въехал в жилой дом: подробности ДТП23 июня, 21:12 • 24470 просмотра
Ночная атака на Сумщину: погибли три человека, среди них - ребенок01:14 • 18908 просмотра
Украина осудила ракетный удар Ирана по Катару, указывая на связи Тегерана с РФ02:25 • 35804 просмотра
Украину накроют дожди и грозы: синоптики дали прогноз на 24 июня03:59 • 28158 просмотра
Из Украины хотели вывезти почти четверть миллиона долларов и евро в багажнике авто: остановили на границе с ЕС06:16 • 10286 просмотра
публикации
Освежающая классика лета: вкусные рецепты холодных супов для жарких дней23 июня, 19:05 • 27352 просмотра
Назарий Гусаков — смертельно больной мужчина, которому нужна помощь, или мошенник-беглец: подробности громкого скандала23 июня, 16:46 • 154566 просмотра
Совпадение или заговор? Партия Тимошенко заблокировала подписание законопроекта о реформе АРМА23 июня, 13:36 • 130586 просмотра
Таблетки на экспорт: как "Дарница" завоевывает рынки, пока лекарства в Украине дорожают
Эксклюзив
23 июня, 12:57 • 176949 просмотра
НАТО готовится к историческому саммиту: где будет проходить, повестка дня и какие меры безопасности23 июня, 12:19 • 169035 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кир Стармер
Марк Рютте
Андрій Єрмак
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Катар
Ирак
Реклама
УНН Lite
Эзра Миллер готовится вернуться в кино с новым фильмом от Линн Рэмзи23 июня, 14:13 • 62152 просмотра
Каратель сыграет вместе с Человеком-пауком: что известно о новом фильме Marvel21 июня, 23:04 • 143139 просмотра
Пять необычных комедий: что посмотреть в свободное время21 июня, 18:14 • 267360 просмотра
Армaни впервые пропустит неделю моды в Милане после пребывания в больнице21 июня, 11:41 • 136656 просмотра
Последний участник BTS Шуга завершил военную службу на фоне ожиданий воссоединения21 июня, 07:34 • 135290 просмотра
Актуальное
Таймс
Ракетная система С-400
Truth Social
Томагавк (семейство ракет)
БМ-21 «Град»

"Мы же люди": фронтмен "Антитіл" Тополя собирает миллион гривен на психиатра для Безуглой

Киев • УНН

 • 288 просмотра

Тарас Тополя, фронтмен группы "Антитіла", объявил сбор 1 млн грн на психиатрическое лечение для нардепа Марьяны Безуглой. Это произошло после того, как Безуглая назвала "кармой" попадание российской ракеты в дом Тополи и его "фейковую службу" в Силах обороны Украины.

"Мы же люди": фронтмен "Антитіл" Тополя собирает миллион гривен на психиатра для Безуглой

Украинский певец, фронтмен группы "Антитіла" Тарас Тополя в соцсетях объявил сбор в 1 млн грн на психиатра для нардепа Марьяны Безуглой. Об этом он написал в Facebook, передает УНН.

Детали

Тополя вместе с женой поблагодарил всех неравнодушных. Вместе с тем, он написал, что объявляет сбор в миллион гривен на психиатрическое лечение для Безуглой.

Вот что действительно важно, действительно дело государственного значения, так это помочь Народной избраннице с лечением. Мы же люди. Поэтому я открываю банку "На психиатра Марьяне"

- написал Тополя.

Он добавил, что нардепу нужен полноценный курс, а то и несколько. В то же время, если Безуглая не согласится, все собранные средства пойдут на поддержку детей погибших бойцов 130 Батальона ТРО.

Напомним

23 июня российская ракета попала в дом фронтмена группы "Антитіла" Тараса Тополи в Киеве. Его квартира была разрушена, сам певец и его семья не пострадали.

В ответ народный депутат Марьяна Безуглая обвинила Тараса Тополю в "фейковой службе" в Силах обороны Украины, а попадание ракеты в его дом назвала "кармой".

Это не первое скандальное заявление нардепа: до того Безуглая назвала "кармой" гибель 31-летнего Дмитрия Исаенко, который погиб в Киеве из-за российской атаки. Именно его родители провели целый день возле разрушенного подъезда в Соломенском районе столицы, ожидая известий от спасателей.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

ОбществоВойнаполитика
Вооруженные силы Украины
Украина
Facebook
Киев
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9