"Моє мислення є інакшим": нардепка Мар'яна Безугла розкрила свій діагноз

Депутат Верховної Ради України Мар’яна Безугла заявила, що має синдром Аспергера. Про це вона написала у коментарі до допису керівниці комунікацій Інституту економічних досліджень Олени Шкарпової у Facebook, передає УНН.

Деталі

Шкарпова заявила, що її пост щодо Безуглої є "спробою подивитися на людину, яка всіх дратує, дивує та бісить, під іншим кутом". Вона додала, що Мар’яна Безугла "не є просто божевільною".

Відповідь Безуглої не змусила себе чекати: у коментарях до допису вона зазначала, що деякі її колеги, які знали про її синдром, "використовували це проти неї".

Наше мислення дійсно дещо інше. Я мислю структурами, алгоритмами, верифікацією. Ті чи інші факти, спостереження накладаються одне на одне в єдину базу даних, як у комп’ютері, і далі виводиться результат, який складається з усіх, на мою думку, врахованих змінних. Я відчуваю емоції, але дещо інакше. І здебільшого це результат свідомої соціалізації. У мене високий поріг страху тощо. Нам також дуже важко брехати, я фактично не брешу, але, звісно, можу помилятися в судженнях - написала Безугла.

Довідка

Синдромом Аспергера є розлад аутистичного спектру, який характеризується труднощами у соціальній взаємодії, обмеженими та повторюваними моделями поведінки та інтересами. Дану назву хвороба отримала за іменем австрійського лікаря, дитячого психіатра Ганса Аспергера (1906-1980).

У 2018 році стало відомо, що він співпрацював з нацистами і відправляв дітей із інвалідністю на жорстокі експерименти щодо евтаназії.

На відміну від інших форм аутизму, у даному випадку не спостерігаються значні порушення мовлення чи інтелекту. Люди з синдромом Аспергера можуть мати нормальний або високий інтелект, але відчувають труднощі з розумінням емоцій інших людей, соціальними сигналами та пристосуванням до змін.

Симптоми даного синдрому можуть проявлятися по-різному у різних людей. Зазвичай діагноз встановлюють у дитинстві, але у деяких випадках він може бути виявлений і у дорослому віці.

Нагадаємо

Український співак, фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя у соцмережах оголосив збір у 1 млн грн на психіатра для нардепки Мар’яни Безуглої. Це сталось після того, як влучання ракети в його будинок назвала "кармою".