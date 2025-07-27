«Мое мышление иное»: нардеп Марьяна Безуглая раскрыла свой диагноз

Депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая заявила, что у нее синдром Аспергера. Об этом она написала в комментарии к сообщению руководителя коммуникаций Института экономических исследований Елены Шкарповой в Facebook, передает УНН.

Детали

Шкарпова заявила, что ее пост о Безуглой является "попыткой посмотреть на человека, который всех раздражает, удивляет и бесит, под другим углом". Она добавила, что Марьяна Безуглая "не является просто сумасшедшей".

Ответ Безуглой не заставил себя ждать: в комментариях к сообщению она отмечала, что некоторые ее коллеги, знавшие о ее синдроме, "использовали это против нее".

Наше мышление действительно несколько иное. Я мыслю структурами, алгоритмами, верификацией. Те или иные факты, наблюдения накладываются друг на друга в единую базу данных, как в компьютере, и далее выводится результат, который состоит из всех, по моему мнению, учтенных переменных. Я чувствую эмоции, но несколько иначе. И в основном это результат сознательной социализации. У меня высокий порог страха и т.д. Нам также очень трудно лгать, я фактически не лгу, но, конечно, могу ошибаться в суждениях - написала Безуглая.

Справка

Синдром Аспергера — это расстройство аутистического спектра, которое характеризуется трудностями в социальном взаимодействии, ограниченными и повторяющимися моделями поведения и интересами. Данное название болезнь получила по имени австрийского врача, детского психиатра Ганса Аспергера (1906-1980).

В 2018 году стало известно, что он сотрудничал с нацистами и отправлял детей с инвалидностью на жестокие эксперименты по эвтаназии.

В отличие от других форм аутизма, в данном случае не наблюдаются значительные нарушения речи или интеллекта. Люди с синдромом Аспергера могут иметь нормальный или высокий интеллект, но испытывают трудности с пониманием эмоций других людей, социальными сигналами и приспособлением к изменениям.

Симптомы данного синдрома могут проявляться по-разному у разных людей. Обычно диагноз устанавливают в детстве, но в некоторых случаях он может быть выявлен и во взрослом возрасте.

Напомним

Украинский певец, фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя в соцсетях объявил сбор в 1 млн грн на психиатра для нардепки Марьяны Безуглой. Это произошло после того, как попадание ракеты в его дом назвала "кармой".