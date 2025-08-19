Рада не смогла отстранить Безуглую от заседаний: нардеп назвал причину

$41.260.08
48.310.13
ukenru
07:29 • 1172 просмотра
Встреча Зеленского и путина возможна в Венгрии - Reuters
05:19 • 10805 просмотра
Генсек НАТО заявил, что 30 стран работают над гарантиями безопасности для Украины
18 августа, 19:57 • 30946 просмотра
Зеленский о переговорах с Трампом: показал детали на карте, считаю встречу конструктивной и конкретной
18 августа, 18:34 • 51251 просмотра
Трамп рассматривает возможность ввода американских войск в Украину: что он сказал
18 августа, 18:12 • 35622 просмотра
Украина не будет в НАТО, но будет иметь гарантии безопасности - Трамп
18 августа, 17:41 • 30220 просмотра
Мы допускаем проведение выборов - Зеленский
18 августа, 14:38 • 37084 просмотра
"Знаю, что делаю - мне не нужны советы": Трамп набросился на критиков его действий по прекращению войны в УкраинеPhoto
Эксклюзив
18 августа, 14:23 • 91209 просмотра
Безопасность, оборона и Defence City – среди приоритетов правительства на 2026 год: почему без науки не обойтись, объяснил эксперт Долинце
18 августа, 13:21 • 50709 просмотра
Стармер готов поддержать мирное соглашение с Украиной без условия прекращения огня
Эксклюзив
18 августа, 13:19 • 87414 просмотра
Налоговые льготы – не подарок, а инвестиция: как авиация борется за место в Defence City
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
2.7м/с
44%
751мм
Популярные новости
Киев отверг любое соглашение, включающее территориальные уступки россии – Financial Times18 августа, 22:11 • 33211 просмотра
Вопрос встречи Зеленского и Путина решен – Макрон02:36 • 9408 просмотра
Конфуз в Белом доме: Трамп не смог найти президента Финляндии, который сидел прямо перед нимVideo02:57 • 13420 просмотра
Всемирный день гуманитарной помощи: 12,7 млн украинцев нуждаются в поддержке04:47 • 6820 просмотра
Зеленский подарил Трампу клюшку для игры в гольф05:54 • 8220 просмотра
публикации
Мировые лидеры обсудили прекращение боевых действий в Украине: NYT озвучила 5 выводов06:55 • 4532 просмотра
Всемирный день гуманитарной помощи: 12,7 млн украинцев нуждаются в поддержке04:47 • 7630 просмотра
Безопасность, оборона и Defence City – среди приоритетов правительства на 2026 год: почему без науки не обойтись, объяснил эксперт Долинце
Эксклюзив
18 августа, 14:23 • 91209 просмотра
Налоговые льготы – не подарок, а инвестиция: как авиация борется за место в Defence City
Эксклюзив
18 августа, 13:19 • 87414 просмотра
Верховный Суд поставил крест на делах акционеров банков, выводимых с рынка: что произошло18 августа, 10:51 • 127337 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Виталий Кличко
Фридрих Мерц
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Вашингтон
Германия
Реклама
УНН Lite
Зеленский подарил Трампу клюшку для игры в гольф05:54 • 8848 просмотра
На встрече Зеленского и Трампа подняли тему "костюма"Video18 августа, 17:45 • 21604 просмотра
Карл III модернизировал Сандрингем: солнечная энергия обеспечивает все поместье и часть национальной сети17 августа, 11:21 • 81020 просмотра
Продолжение «Дьявол носит Prada»: стало известно, кто сыграет нового мужа главного редактора Миранды Пристли17 августа, 07:47 • 72154 просмотра
В США женщина нашла в алмазном парке белый бриллиант стоимостью почти 30 000 долларовPhotoVideo16 августа, 07:05 • 104692 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Фокс Ньюс
9К720 Искандер
БМ-21 «Град»
«Калибр» (семейство ракет)

Рада не смогла отстранить Безуглую от заседаний: нардеп назвал причину

Киев • УНН

 • 2492 просмотра

Комитет Верховной Рады по вопросам регламента повторно не смог отстранить Марьяну Безуглую от заседаний. Решение не набрало достаточного количества голосов.

Рада не смогла отстранить Безуглую от заседаний: нардеп назвал причину

Комитет по вопросам регламента Верховной Рады Украины не смог отстранить от следующих заседаний парламента внефракционного народного депутата Марьяну Безуглую. Об этом сообщил в Telegram нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк, передает УНН.

Детали

Сегодня утром повторно собрался Комитет по вопросам Регламента и снова не одобрил исключить Безуглую. Решение поддержали - 4 из 5-ти минимально необходимых. Можно прямо вторую серию "Спасение рядового Райана" снимать 

– написал Железняк.

Напомним

Народный депутат Марьяна Безуглая заявила, что у нее синдром Аспергера, расстройство аутистического спектра. Он характеризуется трудностями в социальном взаимодействии, ограниченными и повторяющимися моделями поведения и интересами.

Люди с этим синдромом могут иметь нормальный или высокий интеллект, но испытывают трудности с пониманием эмоций других людей, социальными сигналами и приспособлением к изменениям.

Также УНН сообщал, что украинский певец, фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя в соцсетях объявил сбор в 1 млн грн на психиатра для нардепа Марьяны Безуглой. Это произошло после того, как попадание ракеты в его дом назвала "кармой".

Евгений Устименко

Обществополитика
Святослав Вакарчук
Алексей Гончаренко
Верховная Рада
Джерри Хайль
Ярослав Железняк