Рада не смогла отстранить Безуглую от заседаний: нардеп назвал причину
Киев • УНН
Комитет Верховной Рады по вопросам регламента повторно не смог отстранить Марьяну Безуглую от заседаний. Решение не набрало достаточного количества голосов.
Комитет по вопросам регламента Верховной Рады Украины не смог отстранить от следующих заседаний парламента внефракционного народного депутата Марьяну Безуглую. Об этом сообщил в Telegram нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк, передает УНН.
Детали
Сегодня утром повторно собрался Комитет по вопросам Регламента и снова не одобрил исключить Безуглую. Решение поддержали - 4 из 5-ти минимально необходимых. Можно прямо вторую серию "Спасение рядового Райана" снимать
Напомним
Народный депутат Марьяна Безуглая заявила, что у нее синдром Аспергера, расстройство аутистического спектра. Он характеризуется трудностями в социальном взаимодействии, ограниченными и повторяющимися моделями поведения и интересами.
Люди с этим синдромом могут иметь нормальный или высокий интеллект, но испытывают трудности с пониманием эмоций других людей, социальными сигналами и приспособлением к изменениям.
