Путін запропонував Байдену дискусію "в прямому ефірі"

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"Я зараз подумав ось про що. Минулого разу ініціатива телефонної розмови виходила від президента Байдена. Я хочу запропонувати президенту Байдену продовжити нашу дискусію, але за умови, що ми це зробимо фактично в прямому ефірі, що називається, онлайн. Без всяких затримок, а прямо у відкритій прямій дискусії. Мені видається, що це було б цікаво і для народу Росії, і для народу США, та й для багатьох інших країн", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Путін також заявив, що дасть доручення МЗС опрацювати відповідне питання.

Контекст

Володимир Путін прокоментував слова свого американського колеги Джо Байдена, який назвав президента РФ вбивцею.

“І ось знаєте, я згадую, в дитинстві ми, у дворі коли сперечалися один з одним, ми говорили так: „Хто як обзивається, той так і називається“. І це не випадково, це не просто дитяча приказочка і жарт. Сенс дуже глибокий в цьому психологічний. Ми завжди в іншій людині бачимо свої власні якості і думаємо, що він такий же, як і ми. І з цього виходячи оцінюємо його дії і даємо оцінку взагалі”.

Сьогодні вдень прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що висловлювання президента США Джо Байдена на адресу президента Росії Володимира Путіна можна назвати “дуже поганими”.

“Я б не був багатослівним, реагуючи на це. Скажу тільки, що це дуже погані висловлювання президента США”, — зауважив Пєсков у відповідь на питання, як в Кремлі сприйняли заяви Байдена.

Раніше, Байден в інтерв’ю телекомпанії ABC заявив, що російське керівництво повинне буде “заплатити ціну” в зв’язку зі спробами втручання Москви в американські вибори. Крім того, глава Білого дому відповів ствердно на питання, чи вважає він Путіна “вбивцею” (killer).

Пізніше в той же день посол Росії в США Анатолій Антонов був викликаний до Москви для консультацій.