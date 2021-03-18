У Кремлі відреагували на слова Байдена про Путіна-вбивцю
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Висловлювання президента США Джо Байдена на адресу президента Росії Володимира Путіна можна назвати “дуже поганими”, заявив в четвер журналістам прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на федеральне агентство ТАСС.
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“Я б не був багатослівним, реагуючи на це. Скажу тільки, що це дуже погані висловлювання президента США”, — зауважив Пєсков у відповідь на питання, як в Кремлі сприйняли заяви Байдена.
За словами представника Кремля, Байден показав, що однозначно не планує налагоджувати відносини з Росією. Надалі при взаємодії з Вашингтоном в Кремлі будуть виходити саме з цього. “Він (Байден) однозначно не хоче налагоджувати відносини з нашою країною. І далі будемо виходити саме з цього”, — підкреслив Пєсков.
Прес-секретар президента зазначив, що в історії відносин РФ і США не було заяв, аналогічних заявам Байдена.
Контекст
Раніше Байден в інтерв’ю телекомпанії ABC заявив, що російське керівництво повинне буде “заплатити ціну” в зв’язку з спробами втручання Москви в американські вибори. Крім того, глава Білого дому відповів ствердно на питання, чи вважає він Путіна “вбивцею” (killer).
Пізніше в той же день посол Росії в США Анатолій Антонов був викликаний до Москви для консультацій.