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В Кремле отреагировали на слова Байдена о Путине-убийце

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 марта. УНН. Высказывания президента США Джо Байдена в адрес президента России Владимира Путина можно назвать “очень плохими”, заявил в четверг журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на федеральное агентство ТАСС.

Детали

“Я бы не был многословным, реагируя на это. Скажу только, что это очень плохие высказывания президента США”, — заметил Песков в ответ на вопрос, как в Кремле восприняли заявления Байдена.

По словам представителя Кремля, Байден показал, что однозначно не планирует налаживать отношения с Россией. В дальнейшем при взаимодействии с Вашингтоном в Кремле будут исходить именно из этого. “Он (Байден) однозначно не хочет налаживать отношения с нашей страной. И дальше будем исходить именно из этого”, — подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь президента отметил, что в истории отношений РФ и США не было заявлений, аналогичных заявлениям Байдена.

Контекст

Ранее Байден в интервью телекомпании ABC заявил, что российское руководство должно будет “заплатить цену” в связи с попытками вмешательства Москвы в американские выборы. Кроме того, глава Белого дома ответил утвердительно на вопрос, считает ли он Путина “убийцей” (killer).

Позже в тот же день посол России в США Анатолий Антонов был вызван в Москву для консультаций.

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