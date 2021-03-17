"Що робити і куди рухатися далі": російського посла в США викликали в Москву для консультацій

Цитата

"Нова американська Адміністрація перебуває при владі майже два місяці, не за горами символічний рубіж в 100 днів, і це відповідний привід постаратися оцінити, що у команди Дж.Байдена виходить, а що не дуже. Для нас же головне - визначити, якими можуть бути шляхи виправлення перебуваючих у важкому стані російсько-американських зв'язків, заведених Вашингтоном в останні роки по суті справи в глухий кут. Ми зацікавлені в тому, щоб не допустити їх необоротної деградації, якщо американці усвідомлюють пов'язані з цим ризики", - йдеться в заяві МЗС Росії.

Контекст

Президент США Джозеф Байден в інтерв’ю телеканалу ABC ствердно відповів на питання журналіста, чи вважає він президента РФ Володимира Путіна “вбивцею”.

Також президент США висловив упевненість в тому, що Путін “заплатить” за втручання в американські вибори.

“Він заплатить ціну, — зазначив Байден, говорячи про президента РФ Володимира Путіна. — Ми провели довгу розмову, я його досить добре знаю. На початку бесіди я сказав йому: “Я знаю вас, а ви знаєте мене. Якщо я дізнаюся, що це відбувалося, будьте готові”.

Що передувало

Апарат директора національної розвідки США у вівторок опублікував доповідь, присвячену втручанню в американські вибори в 2020 році. У ньому стверджується, що російська влада прагнула дискредитувати Байдена, а також Демократичну партію, в якій він перебуває, під час минулих у листопаді виборів президента в країні. У доповіді наголошується, що влада США введе санкції на підставі доповіді.