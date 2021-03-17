CNN: США наступного тижня введуть санкції проти Росії за втручання у вибори 2020
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Адміністрація президента США Джо Байдена може на наступному тижні оголосити про введення санкцій проти Росії і Ірану в зв'язку з твердженнями про втручання цих країн в американські вибори в 2020 році. Про це повідомив у вівторок телеканал CNN, передає УНН.
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"Адміністрація Байдена дасть відповідь і зробить це швидко шляхом введення санкцій, ймовірно, вже на наступному тижні", - повідомив журналіст каналу в ефірі, пославшись на джерела з числа офіційних осіб США. "Ці санкції, за словами посадовців, ймовірно, також будуть стосуватися Ірану", - відзначили в ефірі CNN.
Що передувало
Апарат директора національної розвідки США у вівторок опублікував доповідь, присвячену втручанню в американські вибори в 2020 році. У ньому стверджується, що російська влада прагнула дискредитувати Байдена, а також Демократичну партію, в якій він перебуває, під час минулих у листопаді виборів президента в країні. У доповіді наголошується, що влада США введе санкції на підставі доповіді.