CNN: США на следующей неделе введут санкции против России за вмешательство в выборы 2020 года
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Администрация президента США Джо Байдена может на следующей неделе объявить о введении санкций против России и Ирана в связи с утверждениями о вмешательстве этих стран в американские выборы в 2020 году. Об этом сообщил во вторник телеканал CNN, передает УНН.
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“Администрация Байдена даст ответ и сделает это быстро путем введения санкций, вероятно, уже на следующей неделе”, — сообщил журналист канала в эфире, сославшись на источники из числа официальных лиц США. “Эти санкции, по словам чиновников, вероятно, также будут касаться Ирана”, — отметили в эфире CNN.
Что предшествовало
Аппарат директора национальной разведки США во вторник опубликовал доклад, посвященный вмешательству в американские выборы в 2020 году. В нем утверждается, что российские власти стремилась дискредитировать Байдена, а также Демократическую партию, в которой он находится, при прошедших в ноябре выборов президента в стране. В докладе отмечается, что власти США введет санкции на основании доклада.