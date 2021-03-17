"Что делать и куда двигаться дальше": российского посла в США вызвали в Москву для консультаций

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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 40413 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 58497 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 106833 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 142667 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 194449 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 192910 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 278757 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 326077 просмотра

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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157820 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

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2 марта, 17:42 • 143124 просмотра

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"Что делать и куда двигаться дальше": российского посла в США вызвали в Москву для консультаций

"Что делать и куда двигаться дальше": российского посла в США вызвали в Москву для консультаций

Киев  •  УНН

 • 20315 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. Посол России в США Анатолий Антонов вызван в Москву для консультаций на фоне заявления президента Джо Байдена, что он считает Путина убийцей. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу МИД Российской Федерации.

Цитата

"Новая американская Администрация находится у власти почти два месяца, не за горами символический рубеж в 100 дней, это подходящий повод постараться оценить, что у команды Байдена получается, а что не очень. Для нас же главное - определить, какими могут быть пути исправления находящихся в тяжелом состоянии российско-американских связей, заведенных Вашингтоном в последние годы по сути дела в тупик. Мы заинтересованы в том, чтобы не допустить их необратимой деградации, если американцы осознают связанные с этим риски", - говорится в заявлении МИД России.

Контекст

Президент США Джозеф Байден в интервью телеканалу ABC утвердительно ответил на вопрос журналиста, считает ли он президента РФ Владимира Путина "убийцей".

Также президент США выразил уверенность в том, что Путин "заплатит" за вмешательство в американские выборы.

"Он заплатит цену, - отметил Байден, говоря о президенте РФ Владимира Путина. - Мы провели долгий разговор, я его достаточно хорошо знаю. В начале беседы я сказал ему: "Я знаю вас, а вы знаете меня. Если я узнаю, что это происходило, будьте готовы ".

Что предшествовало

Аппарат директора национальной разведки США во вторник опубликовал доклад, посвященный вмешательству в американские выборы в 2020 году. В нем утверждается, что российские власти стремилась дискредитировать Байдена, а также Демократическую партию, в которой он находится, при прошедших в ноябре выборов президента в стране. В докладе отмечается, что власти США введут санкции на основании доклада.

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